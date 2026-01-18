Luisa González en convención del correísmo: "Aquí hay una lucha de clases"

La hasta hoy presidenta de la RC, Luisa González, habló con la militancia durante la discusión de la línea política

Luisa González envió un mensaje durante la discusión de la línea política del correísmo.

Este 18 de enero de 2026 se elegirá a la nueva directiva de la Revolución Ciudadana. Con ello, Luisa González dejará la presidencia del movimiento y, durante la convención que se desarrolla en Manta, provincia de Manabí, envió un mensaje a su militancia: es necesario debatir sobre la lucha de clases.

Aunque este domingo se oficializará a Gabriela Rivadeneira como la nueva presidenta de la Revolución Ciudadana, la convención correísta se inició la mañana del sábado 17 de enero de 2026.

Previo a la elección, se conformaron mesas de trabajo con distintos ejes temáticos.

El objetivo, según explicó la propia González, fue “marcar la línea política”. La organización de ese espacio estuvo a cargo del asambleísta por Guayas Ricardo Patiño y del concejal de Portoviejo Juan José Peña.

En medio del desarrollo de los debates, González recorrió varios de los espacios en los que se discutía la línea política del correísmo. “La Revolución Ciudadana debe marcar el antes y el después en este país. Y parte de eso la postura política Debe ser firme y radical junto a las necesidades del pueblo”, expresó la saliente presidenta del movimiento.

Añadió que ese planteamiento debe partir del reconocimiento de la Revolución Ciudadana como una organización política de izquierda. “Hay algo de lo que no se habla pero es momento de empezar a hablarlo: aquí hay una lucha de clases”.

González insistió en esa idea y la desarrolló de la siguiente manera: “Así no les guste y digan que eso no hay que hablarlo. Sí hay que hablarlo. Porque hay una lucha de clases y desde allí es donde debe iniciar la postura política sin tibiezas, firme y radical de la Revolución Ciudadana”.

El mensaje de González contra el Gobierno de Noboa

Durante su intervención también sostuvo que el país carece de servicios adecuados de salud y educación. Además, cuestionó el silencio frente al trato que reciben los migrantes ecuatorianos en otros países, como Estados Unidos, donde —según afirmó— son tratados “como animales”.

En Manta se desarrolla la convención nacional de la Revolución Ciudadana. Foto. Alejandro Giler.

Finalmente, González fue más allá y señaló: “Hay una élite que nos está gobernado. Élite económica en la que se ha llegado a mezclar lo político con lo económico y gobiernan para sus bolsillos”.

