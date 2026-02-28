Guayarte reabre por etapas: activa ala comercial mientras sigue prórroga de Bomberos

Municipio habilitará el ala gastronómica junto a la Carlos Julio Arosemena y, en la Kennedy, instalará oficinas municipales

El Municipio ‘cocina’ la reapertura de Guayarte, pero aún hay factores pendientes. Para entender lo que ocurre actualmente en Plaza Guayarte hay que remontarse a junio de 2023. Fue entonces cuando el alcalde Aquiles Álvarez ordenó su cierre, tras una recomendación de Gestión de Riesgos, debido a que el espacio no contaba con los permisos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entre otros factores.

Hoy el escenario es distinto, aunque no del todo resuelto. El permiso de Bomberos se mantiene bajo una prórroga y la actividad comercial regresará, pero solo en el ala que históricamente tuvo mayor movimiento: la que colinda con la avenida Carlos Julio Arosemena, frente a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

EXPRESO dialogó con Paola Cassis, directora de Plaza Guayarte, quien explicó que el trámite del permiso contra incendios “está con una prórroga”, proceso que ahora es manejado por el Municipio, dado que el espacio pasó a ser administrado por Parques EP, empresa pública municipal.

Según la funcionaria, desde el inicio de la actual administración se gestionó la prórroga, ya que el permiso no estaba vigente. “Se empezó con los estudios correspondientes y la prórroga sigue vigente”, afirmó. Consultada sobre el tiempo que ha tomado regularizar la situación, reconoció la demora, pero precisó que los permisos individuales corresponden a cada local, mientras que el trámite pendiente es el de la plaza como conjunto.

Obra. En el lado de la Kennedy avanzan en un 26% los trabajos para la implementación de la Unidad Municipal. ALEX LIMA

Este Diario solicitó información al Cuerpo de Bomberos. La respuesta vino por parte del arquitecto Christopher Parker, director de Ingeniería y Proyectos de Bomberos, quien detalló las razones por las que se ha demorado la renovación definitiva del permiso. “La certificación se entrega una vez que el inmueble cuenta con las protecciones contra incendios dispuestas. Desconocemos los detalles del tiempo que le tomará al propietario la implementación de estas”, manifestó.

Indicó además que el plazo vigente de la prórroga para las Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios se encuentra vigente hasta el 19 de enero de 2027. “El proyecto de readecuación de la plaza cuenta con Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios actualizadas en enero de 2026. El usuario tiene el plazo de vigencia para culminar con las protecciones contra incendios y solicitar la inspección respectiva”, especificó.

En tanto, desde el Municipio se ha anunciado que la reinauguración se realizará próximamente, aunque el proyecto ha dado un giro respecto a lo que inicialmente planteó el alcalde, quien aseguró que sería “una plaza replanificada, sin priorizar lo comercial”. En la práctica, por ahora, solo se contemplan propuestas gastronómicas y exclusivamente en el sector de la avenida Carlos Julio Arosemena.

Sitio. En los próximos días se integrarán un sistema de audio, una pantalla LED, iluminación robótica y proyectores. ALEX LIMA

Existen 12 contratos firmados con marcas que ocuparán los tradicionales contenedores (19 en total), los cuales ya recibieron mantenimiento. Quedan cinco espacios disponibles, todos destinados a gastronomía.

Los cánones de arrendamiento oscilan entre 750 y 900 dólares más IVA, dependiendo del local, y se ha fijado una alícuota mensual de 20 dólares.

Un dato llamativo es que varios arrendatarios provienen de Urdesa, sector que en los últimos años ha sufrido el impacto de la inseguridad.

“Muchos de estos locales, que son de Urdesa, han cerrado por el tema de la seguridad. Quieren una plaza porque saben que tengo limpieza, seguridad y equipo de supervisores”, argumentó Cassis.

Entre los negocios que estarán en Guayarte figuran El Divino, La Casa del Diablo y Rústica Grill. Algunos de los propietarios habrían optado por trasladarse a Guayarte en busca de un entorno más controlado. Y entre ellos hay quienes les inquieta continuar en la Víctor Emilio Estrada, el corazón de la ciudadela.

Oficinas y servicios municipales en el lado de la Kennedy

En contraste, el ala que colinda con la Universidad de Guayaquil, en el sector de la Kennedy, no tendrá actividad comercial. Allí se construye una Unidad Municipal Distrital (UMD), cuya finalización se prevé para inicios de junio, a casi tres años del inicio de la administración de Álvarez.

Cassis fue enfática: no habrá locales en ese sector, sino oficinas municipales que funcionarán como ventanilla universal, además de servicios como Registro Civil y Proanimal.

La apuesta incluye también la remodelación de la plazoleta central y la reactivación de la explanada que, según la funcionaria, estará activa, aunque con menos locales que antes. Algunos contenedores se destinarán a talleres y actividades comunitarias, bajo la administración del Municipio.

Salubridad En relación con las descargas al estero, Parques EP detalló que “no ha recibido ninguna sanción”, que cuenta con una empresa a cargo y que realiza limpiezas semanales.

Cassis defendió la gestión ante cuestionamientos por la demora. Explicó que asumió el cargo en agosto de 2025 y que inicialmente priorizó la organización de eventos gratuitos para mantener el espacio activo. Paralelamente, se gestionó el contrato de mantenimiento de los contenedores, proceso que, indicó, se retrasó por inconvenientes en el Servicio Nacional de Contratación Pública. Recién se firmó en octubre de 2025, lo que permitió iniciar la primera intervención ese mismo mes.

La reapertura no será total ni inmediata. Aunque el Municipio ha mencionado marzo como fecha, Cassis aclaró que será por etapas: la primera fase arrancaría en marzo, mientras que las siguientes dependerán de las lluvias.

Así, Guayarte vuelve a encender sus luces, pero con un modelo distinto, con menos comercio del previsto originalmente y con la promesa de combinar gastronomía, servicios municipales y actividades comunitarias. La incógnita es si la ciudadanía recuperará la confianza en un espacio que alguna vez fue referente de encuentro urbano en Guayaquil.

