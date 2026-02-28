Gabriela Solórzano: “La moda latina es parte de mi identidad”

La creadora de contenido conocida como Gabi Solo, ha convertido el “más es más” en parte de su estilo que impacta en redes

Los colores vibrantes y accesorios artesanales son clave en sus looks.

Llegó puntual a Diario EXPRESO para la entrevista con revista SEMANA. Vestía un estilismo que hablaba antes que ella. Blazer verde intenso con un aplique de flor rosada, aretes de paja toquilla trabajados de manera artesanal, jean clásico y zapatos Gucci en punta. Una mezcla que resume su manifiesto personal: lujo con historia y raíz latina. Nada en su look era casual; todo contaba algo. Porque si hay algo que Gabriela Solórzano, hoy conocida como Gabi Solo, tiene claro, es que la moda es lenguaje.

Ecuatoriana, guayaquileña, licenciada en Redacción Creativa Bilingüe en la UEES y con un máster en Administración de Empresas en Concordia University en Chicago, vivió varios años en Florida con su esposo e hijo después de pasar temporadas académicas entre Estados Unidos y Europa.

Y fue en esos años, mientras escribía en The Red Head Blog, donde compartía tendencias y estilismos que veía en ciudades como EE.UU durante su máster, cuando comenzó a construir una narrativa propia. Mucho antes del algoritmo en Instagram, ya subía sus outfits por puro impulso creativo.

Pero el origen de todo se remonta a los 16 años. Un vestido de flores con botas en Guayaquil marcó el inicio de su filosofía estética. “Si algo me gusta, me lo pongo”, dice. Ahí nació su “más es más”, una declaración que hoy se siente madura, estructurada y consciente. Pelirroja, de ojos grises con matices verdosos, su presencia tiene esa mezcla entre elegancia clásica y carácter latino que no pide permiso. “No pido disculpas por cómo me visto”, afirma con seguridad.

Su clóset es multicultural, pero con predominancia latina. Cree profundamente en la herencia artesanal: el trabajo comunitario, las marcas con historia. Puede llevar Chanel, firma con la que se siente especialmente conectada por su narrativa femenina y transformadora, y combinarla con accesorios latinoamericanos. “El lujo no te tiene que opacar, te tiene que acompañar”, sostiene. Para ella, cada prenda tiene una historia, cada accesorio una intención.

Hoy, ya de regreso en Ecuador, Gabi (sí, con la i latina) es su marca personal con producción fotográfica y presencia en eventos locales que, asegura, están creciendo. “La moda es arte, es lenguaje”, repite. En un ecosistema digital que muchas veces premia lo seguro, ella apuesta por la narrativa, por el color, por la identidad. En diálogo con esta revista cuenta lo que hay detrás de sus looks.

La entrevista

¿Siempre le atrajo lo artesanal?

Sí. Desde pequeña iba a los mercados artesanales y compraba collares, aretes, accesorios. Tengo unos aretes de paja toquilla rosados, grandes, que todavía conservo. Esa mezcla entre lo latino, lo artesanal y lo clásico me define.

Desde el centro de Guayaquil con un estilismo donde el más es más. Foto: Jarol Nelson

Su proyecto empezó como “Redhead Blog”. ¿Cómo fue esa transición hacia Gabi Solo?

El blog Red head nació como hobby. Tenía posts, escribía, subía fotos en Miami. Era mi espacio creativo. No pagaba pautas, no trabajaba con fotógrafos. Era completamente empírico. Hace aproximadamente un año y medio decidí hacer una transición a Gabi Solo, con una identidad más latina, más alineada a quién soy hoy.

¿Qué representa para usted la moda latinoamericana?

La moda latina tiene historia, herencia cultural, comunidad. Todo diseñador latino se remonta a eso. Mantienen viva tradiciones y eso me inspira al momento de armar un look.

¿Cómo define su mezcla entre lujo clásico y herencia latina?

Cada marca tiene su historia, su calidad, su don. Eso me encanta del lujo clásico. Pero siempre lo combino con lo nuestro, con accesorios en tamaño maxi, con color.

Un look que destaca el print latino: set de la marca colombiana Muzaluci. Foto: Jarol Nelson

¿Qué siente que falta hoy en la moda digital?

Más narrativa. La moda es un arte, es un lenguaje. Ahora siguen muchas fórmulas. Y cuando uno realmente quiere ponerse algo porque le identifica con su personalidad, eso es lo que vale.

Cuando se viste para un evento, ¿qué busca comunicar?

Mi identidad. No estoy pidiendo disculpas por cómo me visto. Puede ser que guste o no, pero es mi forma de expresarme.

Ping-pong

Print infalible: Animal print clásico (leopardo).

Color que te define: Rojo

¿Oro o plata? Oro

Diseñador al que siempre vuelves: Chanel.

Diseñador latino favorito: Mercedes Salazar.

Marca ecuatoriana que admiras: Jacqueline Moncayo.

Prenda que repetirías siempre: Blazer estructurado.

Tendencia que no usarías: Pantalones rotos.

Bolso: Minibag con actitud.

Accesorio salvador: Aretes.

Evento soñado: Chanel en París.

Glamour es: Empoderamiento silencioso.

