Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Jaime Izurieta Varea | Algoritmo y desilusión

Avatar del Columnista Invitado

La IA provoca hoy un fenómeno paralelo, pero a la inversa y deslocalizado

Toda urbe existe dos veces: en sus calles físicas y en la mente de quienes la imaginan. Hoy el urbanismo se enfrenta a un paradigma inédito. La Inteligencia Artificial (IA) ha masificado la generación de representaciones visuales que desfiguran la percepción del entorno urbano, alterando por completo la expectativa sobre la experiencia de la ciudad.

Cuando se le pide ilustrar una ciudad, la IA no muestra una imagen real, sino una amalgama de estereotipos, sin la fricción, la informalidad y el caos que dan verdadero pulso al espacio público. El riesgo de que esta imagen contraste con el espacio construido es que el visitante que llega buscando una idea prefabricada choque de frente con la complejidad del espacio vivo, y la marca de la ciudad sea la desilusión.

En su obra fundacional, La arquitectura de la ciudad, Aldo Rossi argumenta que la urbe es el gran receptáculo de la memoria colectiva.

Al reflexionar sobre monumentos como la iglesia de San Pancracio en Colonia, Rossi explica que la arquitectura permanece, pero su significado muta permanentemente. Cada individuo, en diferentes épocas, experimenta, habita y conoce el mismo edificio de forma distinta. La estructura de piedra es constante; sin embargo, la vivencia humana le otorga siempre una nueva identidad temporal y cultural.

La IA provoca hoy un fenómeno paralelo, pero a la inversa y deslocalizado. Quienes miran desde afuera desarrollan una idea preconcebida de la ciudad real basada en estéticas artificiales. Su concepción de la urbe ha cambiado por completo antes de conocerla, creando un espejismo que devalúa la experiencia auténtica del lugar.

Las ciudades son organismos complejos, pensados a escala humana y moldeados por millones de decisiones diarias de cada uno de sus habitantes. La tecnología puede deslumbrar con visiones de urbes imposibles, pero la verdadera identidad de un entorno no se genera con un simple comando de texto. Se construye a diario en el encuentro fortuito, en la calle y en la inagotable vida pública que ningún algoritmo podrá jamás replicar ni comprender.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Decisión firme, pero con costos que asumir

  2. Gaitán Villavicencio | ¿Es democrático el “Nuevo Ecuador”?

  3. Fausto Ortiz | Sobra política, falta inversión

  4. Jaime Izurieta Varea | Algoritmo y desilusión

  5. Martín Pallares | Para la próxima háganles un IQ

LO MÁS VISTO

  1. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  2. Chito Vera vuelve a pelear en la UFC: rival, hora y por dónde ver en Ecuador

  3. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

  4. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  5. Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación

Te recomendamos