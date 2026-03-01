Gaitán Villavicencio | ¿Es democrático el “Nuevo Ecuador”?

La segunda guerra mundial, se inició en septiembre 1 de 1939 con la invasión de los nazis a Polonia y concluyó con la rendición del militarismo imperialista japonés, después del lanzamiento de dos bombas atómicas, en septiembre de 1945; fue un conflicto militar global que aniquiló 55 millones de personas, entre civiles y militares, que incluyó los 6,5 millones de judíos del Holocausto, en un proceso de banalización del mal como lo llamó Hannah Arendt.

En esta etapa de barbarie se extraviarión casi todos los hábitos de la condición humana según André Malraux, impulsada por excrecencias de la irracionalidad del hombre como el nazis -fascismo, que 80 años después busca entronizarse de nuevo en Occidente a través de ideologías ultraderechistas.

Pero gracias a los luchadores antifascistas de la época como Adenauer, Brandt, Turcios, Mounier, Roosevelt, Churchill, Keynes, White, Marshall, Eisenhower, Montgomery; y, contemporáneos como Allende, Gunnar Myrdal, Rostow, Bourdieu, Sen, Wallerstein, Piaget, Frank, Lula, entre otros. Institucionales, como algunos componentes del Sistema de Naciones Unidas como PNUD, UNESCO, OIM; EU; OEA; NATO; etc. Y, sociales como HRW, MSF-PSF, AMNISTY INTERNATIONAL, etc.

En la complicada coyuntura mundial y regional, encabezada por el expansionista Trump y, marginalmente, la imitadora asociación del presidente Noboa; encontramos la ausencia de líderes políticos y de opinión con capacidad de convocatoria frente a la arremetida creciente de expositores de la ultraderecha que ha provocado un nuevo relato contra la libertad y la democracia, de lo que se jactan sus grandes defensores en Occidente, como Bolsonaro, Bukele, Milie, Uribe, Le Pen, Meloni, Urban, etc.

Mientras que, en Ecuador la administración bonapartidista de Noboa desde su inicio como gobierno de transición se presentó como neoliberal y alineado con el régimen electo de Trump, desconocedor permanente del derecho internacional; con una discutible declaración de conflicto armado interno (CAI); con una seria agudización de la desigualdad social; y, de una violencia criminal creciente, que por el momento supera al accionar de la fuerza pública del país, registra una tasa de 50,47% homicidios agravados homicidios agravados por cada 100 mil habitantes, cuarta a nivel mundial