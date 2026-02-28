Centro Cultural Iraní en Quito es atacado; autoridades investigan el incidente

El Centro Cultural Iraní en Quito fue atacado con piedras, palos y gases lacrimógenos

Vecinos y testigos observan los destrozos en el Centro Cultural Iraní tras la agresión en Quito.

Quito presenció este sábado 28 de febrero de 2026 un hecho alarmante. El Centro Cultural Iraní, ubicado en el norte de la ciudad, sufrió un ataque por parte de un grupo de personas que descendieron de un vehículo y arremetieron contra la sede.

Según denuncias en redes sociales y reportes ciudadanos, los agresores lanzaron piedras, palos y gases lacrimógenos. En el interior del centro cultural había adultos y niños participando en actividades culturales por el mes de Ramadán, quienes fueron testigos del ataque y de los insultos dirigidos hacia ellos.

Videos publicados muestran a una persona con una herida en la cabeza y un vehículo con el espejo retrovisor dañado, presuntamente como consecuencia de la agresión.

El terrorismo, el facismo, la islamofobia y el racismo no pueden suceder.

Hoy acaba de ocurrir un ataque hacia el Centro Cultural Ecuatoriano - Iraní en Quito.

Una caravana de salvajes atacaron con gas lacrimógeno y agresiones físicas a las personas mientras estaban en el Ramadán

Policía llega al lugar y realiza primeros operativos

Minutos después del incidente, agentes de inteligencia y de la unidad de Criminalística de la Policía Nacional llegaron al Centro Cultural Iraní.

El mayor Byron Flores, jefe del distrito Eugenio Espejo, explicó que los primeros pasos fueron el levantamiento de cámaras de seguridad y el análisis de rutas técnicas. "Vamos a seguir trabajando para dar con los responsables de este hecho", dijo el uniformado.

Durante la inspección, los policías encontraron objetos contundentes que los atacantes habrían usado para romper ventanas y detectaron indicios de forcejeo dentro de las instalaciones.

Solo un herido leve

Según el mayor Flores, únicamente una persona sufrió heridas leves y recibió atención de paramédicos en el lugar. Ningún otro participante requirió asistencia médica.

Seguridad reforzada tras el ataque

A raíz de los recientes conflictos bélicos en Medio Oriente, la Policía Nacional ha intensificado los patrullajes en embajadas y centros culturales. El jefe del distrito Eugenio Espejo señaló que se tomarán medidas adicionales para proteger al Centro Cultural Iraní y a quienes asisten a sus actividades culturales y religiosas.

Contexto internacional: Estados Unidos, Israel e Irán en conflicto

El ataque al Centro Cultural Iraní en Quito sucede en medio de la escalada más intensa en Medio Oriente en décadas. Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque aéreo conjunto sobre Irán, apuntando a instalaciones militares y gubernamentales.

Washington bautizó la operación como Epic Fury; Israel, como Roaring Lion. Los bombardeos alcanzaron ciudades como Teherán y otros puntos estratégicos, con el objetivo de atacar instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní y posiciones militares clave.

La respuesta de Irán fue inmediata. Misiles y drones impactaron contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Entre los sitios afectados se encuentran instalaciones militares en Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde Estados Unidos mantiene tropas.

