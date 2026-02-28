'Chito' Vera cae frente a David Martínez en UFC Fight Night 268

Marlon ‘Chito’ Vera perdió por decisión unánime ante David Martínez este sábado 28 de febrero

La noche en la Arena Ciudad de México comenzó con la expectativa de los fanáticos. Marlon ‘Chito’ Vera hizo su ingreso al octágono, listo para medirse al mexicano David 'Doctor' Martínez en el combate coestelar de la UFC Fight Night 268.

El manabita, que había perdido su última pelea ante Aiemann Zahabi en Vancouver el 18 de octubre de 2025 por decisión dividida, buscaba reivindicarse y acercarse a los primeros puestos del ranking del peso gallo (135 libras).

Pero desde los primeros segundos quedó claro que la noche no sería sencilla. Martínez impuso su ritmo, dominó con precisión y controló el espacio dentro del octágono, mientras Vera intentaba generar daño con contragolpes y movimientos estratégicos.

Al final, los jueces dieron la victoria por decisión unánime al mexicano, dejando a Vera con cuatro derrotas consecutivas en la UFC, una racha que marca un momento difícil en su carrera dentro de la promotora.

La pelea y los momentos clave

El combate se desarrolló con intensidad: intercambios rápidos, combinaciones de golpes y búsqueda constante de dominancia por parte de ambos peleadores.

Vera mostró esfuerzo y garra, pero Martínez supo capitalizar los espacios, evitando que el ecuatoriano conectara con claridad. Cada round evidenció la superioridad del mexicano y mantuvo la tensión entre los fanáticos que seguían el duelo desde las gradas y por transmisión digital.

La derrota dejó claro que, aunque Vera mantiene su reputación de peleador aguerrido, deberá replantear su estrategia para volver a la senda del triunfo en la división.

Nos dirigimos a las tarjetas de los jueces!#UFCMéxico | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/J1ZvnJwXpV — UFC Español (@UFCEspanol) March 1, 2026

Cartelera y transmisión del evento

El combate entre Vera y Martínez fue uno de los más esperados de la noche, no solo por el historial de Chito en la UFC, sino también porque enfrentaba a un rival mexicano en casa, lo que generó una atmósfera de alta presión desde el ingreso al octágono.

Futuro incierto para Chito Vera

Con esta derrota, Marlon ‘Chito’ Vera enfrenta un momento crítico: acumula cuatro caídas consecutivas y necesita una victoria que le permita recuperar confianza y seguir en la élite del peso gallo.

Aun así, su garra y entrega en el octágono siguen siendo su sello distintivo, lo que mantiene a la afición ecuatoriana expectante sobre sus próximos combates.

