Emelec debuta en la LigaPro con un empate ante Delfín

El cuadro millonario se estrenó durante la segunda jornada del torneo nacional

Emelec y Delfín empataron 1-1 en la segunda fecha de la LigaPro 2026 en el estadio George Capwell.

Una vez cumplidas las elecciones y con nuevo presidente, José David Jiménez, Emelec debutó en la LigaPro 2026 con un empate 1-1 ante Delfín, por la segunda fecha del torneo nacional. El cotejo se disputó en el estadio George Capwell de Guayaquil.

Te invitamos a leer | El calendario apretado de Barcelona SC en marzo: Estos serán los 7 partidos seguidos

El elenco millonario se adelantó en el marcador por intermedio de su nuevo delantero, el argentino Luca Klimowicz; el hijo del recordado portero Javier Klimowicz abrió el marcador en el minuto 59.

Sin embargo, los locales no pudieron sostener la ventaja y, en el minuto 76, Marcos Mejía, quien había ingresado en el minuto 70 por el argentino Franco Perinciolo, anotó la igualdad, aprovechando un error de la zaga azul.

En los minutos finales, Emelec buscó llegar al tanto de la victoria a través de Klimowicz, Jaime Ayoví o del otro refuerzo argentino, Francisco Pizzini, pero no logró vencer nuevamente al guardameta Brian Heras.

Luca Klimowicz celebra el gol de Emelec ante Delfín en la LigaPro 2026. Miguel Canales

Próxima fecha

Durante la tercera jornada, Emelec visitará a Barcelona en el denominado Clásico del Astillero, mientras que los manabitas recibirán en el estadio Jocay de Manta a Guayaquil City.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!