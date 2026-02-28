Djorkaeff Reasco y el anhelo de volver a la selección a base de goles

El ecuatoriano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Aspira a estar en la lista de Beccacece para el Mundial.

Djorkaeff Reasco debutó con gol en IDV la semana pasada en la victoria 2-0 ante Guayaquil City. Este domingo 1 de marzo de 2026 está llamado a ser el puntal en la visita contra el Manta FC.

La sonrisa y el buen ánimo son lo que caracteriza al delantero de Independiente del Valle Djorkaeff Reasco, quien dice sin titubear que trabaja para volver a la selección nacional y disputar su segundo Mundial, tras participar en el de Catar 2022.

Lea también: Medvedev campeón en Dubai: Griekspoor no jugó la final por lesión

Y es que luego de permanecer casi un año sin marcar en el fútbol argentino, con el club Instituto de Córdoba, así como un fugaz paso por Barcelona, Reasco retornó a Ecuador para jugar la segunda parte de 2025 en El Nacional, equipo con el que convirtió 18 goles en 35 partidos.

Fue precisamente esa racha la que le permitió que el elenco Rayado se fije en él y que ahora el entrenador de La Tricolor, Sebastián Beccacece, posiblemente lo llame para los partidos comprobatorios de marzo ante Marruecos (27) y Países Bajos (31).

Emelec debuta en la LigaPro con un empate ante Delfín Leer más

“Sí sueño mucho con la selección; me preparo también para estar ahí, tener una posibilidad, pero bueno, vamos paso a paso. Ahora lo primero es mantener un buen nivel en Independiente y la oportunidad (de la Tri) llegará en cualquier momento”, mencionó en conversación con EXPRESO.

EXPERIENCIA EN ALZA

El atacante quiteño de 27 años es consciente de que no fue considerado en el proceso del seleccionador argentino, sin embargo, no oculta que ha venido trabajando para ser visto, de ahí que no cierra las puertas a una convocatoria. “No, nunca. Uno como jugador lo que más quiere es ser parte de la Tri; estoy trabajando para eso”, remarcó.

De acuerdo con los registros, Djorkaeff ya ha sido convocado para 11 encuentros con la Tri, en cinco de los cuales tuvo actividad en el equipo, incluido un cotejo del Mundial 2022, en la que ingresó al cambio ante Senegal.

INDEPENDIENTE, EL REGRESO

A Reasco, los goles en El Nacional le posibilitaron la transferencia a Sangolquí, equipo donde le encargaron convertirse en el goleador. Y cumplió. El fin de semana pasado, en el inicio de la LigaPro 2026, el delantero anotó uno de los dos tantos de la victoria ante Guayaquil City.

“Independiente me sienta bien, es un club ordenado, tiene una infraestructura maravillosa que nos permite seguir creciendo; podemos dar lo mejor de uno y estar al 100% físicamente, algo que sin duda es fundamental en el fútbol”, detalló Reasco.

Reasco (cuarto desde la derecha) participó, junto a sus compañeros de IDV, en un evento de reconocimiento por el título nacional logrado el año pasado. Matthew Herrera / Expreso

En el cuadro del Valle, Djorkaeff encontró a excompañeros como Daykol Romero, con quien compartió en las formativas de Liga de Quito y tiene una gran amistad, o con Jordi Alcívar, con quien se encontró varias veces en la selección.

Hoy Reasco reconoce que la llegada a los Rayados se venía hablando desde julio de 2025, cuando tuvo la oportunidad para salir de El Nacional, pero no lo hizo. “Con mi familia decidimos quedarnos todo el año y después, obviamente, cuando finalizó el torneo, nos pusimos a analizar las ofertas y creo que Independiente era la mejor por muchas cosas”, reconoció.

OBJETIVOS 2026

Plenamente acentado con el equipo del Valle, el futbolista reconoce que además de retornar a la selección, su meta con los Rayados se fija en volver a ser campeones. “Debemos pelear todos los campeonatos que tengamos... Llegamos este año con la ambición de ganar muchos títulos”, recalca, sin que eso le quite otro sueño: salir a jugar nuevamente en el exterior.

RELACIONADAS FIFA aprueba nuevas reglas y amplía el VAR para el Mundial 2026

“Esta temporada tuve varias ofertas, pero nos decidimos por Independiente, por la infraestructura que tiene, por lo que es como institución, así que esperamos que sea un gran año”, cerró el tricolor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!