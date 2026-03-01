Expreso
Cartas de lectores | Sobre “Relatos de una infancia feliz”

Les hacen perder, como bien describe la autora, la parte emocionante de abrir los regalos

Hola, adoro los artículos de Tía Loca del suplemento dominical Semana de Diario EXPRESO.

En el párrafo final del tema “Relatos de una infancia feliz”, publicado el domingo 8 de febrero de 2026, faltó mencionar que ahora a los padres de los niños se les ha ocurrido pedir que el presente sea en “sobre  cerrado” y les hacen perder, como bien describe la autora, la parte emocionante de abrir los regalos, así estos sean un “desperdicio de petróleo”, como dice mi hija, la ecologista.

Gracias por su atención

Ileana Faytong de Cartagena

