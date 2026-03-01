Cartas de lectores | Sobre “Relatos de una infancia feliz”

Les hacen perder, como bien describe la autora, la parte emocionante de abrir los regalos

Hola, adoro los artículos de Tía Loca del suplemento dominical Semana de Diario EXPRESO.

En el párrafo final del tema “Relatos de una infancia feliz”, publicado el domingo 8 de febrero de 2026, faltó mencionar que ahora a los padres de los niños se les ha ocurrido pedir que el presente sea en “sobre cerrado” y les hacen perder, como bien describe la autora, la parte emocionante de abrir los regalos, así estos sean un “desperdicio de petróleo”, como dice mi hija, la ecologista.

Ileana Faytong de Cartagena