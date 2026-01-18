Convención de la Revolución Ciudadana reúne a miles de simpatizantes en Manta

Simpatizantes de la Revolución Ciudadana se congregan en el Coliseo Lorgio Pinargote de Manta durante la convención nacional del movimiento político.

Desde tempranas horas de este domingo 18 de enero, la ciudad de Manta se convirtió en el punto de encuentro de decenas de simpatizantes de la Revolución Ciudadana que arribaron desde distintas provincias del país para participar en la convención nacional del movimiento político. El evento se desarrolla en el Complejo Deportivo Tohalli, específicamente en el Coliseo Lorgio Pinargote, en la provincia de Manabí, considerada uno de los principales bastiones del correísmo.

Desde las primeras horas de la mañana se evidenció un importante despliegue de seguridad en los alrededores del coliseo, con presencia de efectivos de la Policía Nacional y agentes de tránsito, quienes resguardan la zona y regulan la circulación vehicular. A ello se suma la seguridad privada contratada por la organización del evento, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Miles de militantes del correísmo participan en la convención de la Revolución Ciudadana en Manabí, considerada bastión histórico del movimiento. Alejandro Giler

Elecciones internas y llegada de dirigentes nacionales

A partir de las 08h00, los adherentes de la Revolución Ciudadana comenzaron a concentrarse en el lugar. Según informó Luisa González, dirigente del movimiento y excandidata presidencial, son alrededor de 14 mil los militantes habilitados para participar en este proceso democrático interno, en el que se desarrollan las elecciones mediante una aplicación móvil, mecanismo implementado para facilitar la votación de los afiliados.

En esta jornada electoral interna solo una lista se encuentra oficialmente inscrita, encabezada por la exasambleísta Gabriela Rivadeneira, quien arribó al país desde México en las últimas horas para ser parte de esta actividad política. Además, se prevé la llegada de diversas figuras del movimiento, entre ellas autoridades seccionales, alcaldes y prefectos, asambleístas , entre otros, quienes se sumarán a la convención en la urbe porteña manabita.

En los alrededores del Coliseo Lorgio Pinargote también se observa una alta presencia de emprendedores y comerciantes informales, quienes aprovechan la masiva asistencia para ofrecer alimentos, bebidas y otros productos, dinamizando la economía local durante el evento.

El inicio formal de la convención está previsto para las 10:00, de acuerdo con el cronograma difundido a través de las plataformas digitales oficiales de la Revolución Ciudadana. Este encuentro político se desarrolla en medio de un contexto particular, luego de que en primera instancia se registrara un impedimento para la concesión de permisos, situación que posteriormente fue revertida tras la aceptación de una medida cautelar por parte de un juez de la provincia de Manabí, lo que permitió la realización del acto.

