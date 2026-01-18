Ascenso de la derecha y captura de Maduro: ¿La izquierda deberá reconfigurarse?

Caída de Nicolás Maduro pasará factura a los gobiernos que fueron cercanos. En Ecuador, RC apuesta por mantener actual rumbo

El correísmo lleva adelante una convención en la cual se discute su posición ideológica frente al escenario actual.

El triunfo del ultraconservador José Antonio Kast en Chile, de Rodrigo Paz en Bolivia y el afianzamiento de Javier Milei en Argentina son solo algunos ejemplos que evidencian el ascenso de la derecha tras el auge de los denominados gobiernos progresistas o de izquierda, sobre todo en América del Sur.

A esos triunfos electorales se suma un hecho que, aunque aún no tiene definido su verdadero alcance, sí impacta de forma directa a los movimientos de izquierda, como la Revolución Ciudadana en Ecuador: la captura de Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de transición en Venezuela.

La caída e Maduro y la intervención de EE.UU.

El chavismo fue uno de los últimos referentes de lo que en su momento se denominó el Socialismo del Siglo XXI. Su influencia fue tal que las izquierdas en otros países llegaron a dividirse entre quienes mantenían su respaldo a Maduro y quienes, desde la misma corriente ideológica, tomaron distancia.

Un ejemplo de esa diferenciación es el del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en la última semana calificó al gobierno de Cuba como una dictadura y a Fidel Castro como un dictador. Además ha sido un fuerte crítico de la situación en Venezuela con Maduro en el cargo.

El tema venezolano tampoco es ajeno a Ecuador. La Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, ha sido uno de los principales defensores del régimen chavista.

Para Natalia Encalada, coordinadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, la situación en Venezuela sigue siendo incierta, por lo que un balance político regional resulta prematuro.

“Hay sin duda un impacto negativo en la percepción de la legitimidad del gobierno de Maduro, lo cual afectará a la percepción de las izquierdas en la región”, señaló.

Añadió que el efecto electoral de este escenario se podrá observar con mayor claridad en los próximos comicios que se desarrollen en cada país.

El también experto en relaciones internacionales Daniel Crespo explicó que actualmente se vive una reconfiguración más evidente del panorama político entre izquierda y derecha. A su criterio, este escenario se ha visto favorecido por la creciente influencia de Estados Unidos.

José Antonio Kast reemplazará a Gabriel Boric en la Presidencia de Chile desde marzo 2026. EFE

“Lo manifiesta en su estrategia de seguridad nacional, en donde se establece como un objetivo importante volver a ser determinante en el hemisferio occidental”, explicó.

En ese contexto, el futuro del escenario regional sigue siendo impredecible, sobre todo por las expectativas en torno al rol que podría asumir el país norteamericano en el proceso venezolano.

El chavismo y la Revolución Ciudadana

En Ecuador, el principal afectado por la caída de Maduro es la Revolución Ciudadana. Su cercanía con el chavismo, desde el gobierno de Hugo Chávez, ha colocado al movimiento en una situación compleja que incluso ha generado tensiones internas.

Delcy Rodríguez asumió la Presidencia en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. EFE.

Antes de la captura de Maduro y en medio del anuncio de la convención nacional para elegir a su nueva directiva, al interior del correísmo ya existía un debate sobre el respaldo incondicional que se mantenía hacia el régimen venezolano.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo en agosto de 2025 que era necesaria una discusión sustentada en un documento político-ideológico que “refresque las posturas”. Estos debates internos surgieron tras la vinculación de Maduro con presuntas actividades de narcotráfico desde Estados Unidos.

Ayer, sin embargo, arrancó la convención correísta y la única lista inscrita para dirigir la Revolución Ciudadana tiene a Gabriela Rivadeneira como virtual nueva presidenta. Dada su cercanía con Correa, se prevé que la apuesta sea mantener el núcleo más duro del movimiento, alineado al pensamiento y a la figura de su líder histórico.

Reconfigurarse es una obligación

En este escenario, tanto en Ecuador como en el resto de la región, la experta en comunicación política Caroline Ávila señala que la izquierda no solo puede, sino que debe, atravesar un proceso de reconfiguración.

“Los tres abanderados del progresismo -México, Brasil y Colombia- necesitan poner este tema sobre la mesa de discusión. Porque lo sucedido en Venezuela, incluso por la reacción del propio gobierno venezolano, los coloca en una condición de fragilidad”, afirmó.

Según Ávila, se abren dos posibles escenarios: un viraje hacia una izquierda más moderada o una radicalización de las posturas. “Dependerá de la presión comercial que exista. Si esa presión es más fuerte, es posible que se imponga la moderación”.

En esa misma línea, Encalada sostuvo que una de las banderas que podría retomar la izquierda es el rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

“La captura de Maduro genera la necesidad de que los movimientos de izquierda, a nivel regional, busquen una reconfiguración interna. Pero la forma en la que se intervino por parte de un país extranjero, mediante el uso de la fuerza, también puede ser utilizada como una herramienta electoral en contra de la derecha”.

