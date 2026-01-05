ADN dice que hay informes sobre relación del correísmo con Cartel de los Soles

La asambleísta Valentina Centeno anunció el inicio de un proceso de fiscalización. El correísmo evitó referirse al tema

La situación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro llegaron este 5 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional. El oficialismo aseguró que cuenta con informes de Inteligencia que evidenciarían supuestos nexos entre la Revolución Ciudadana (RC) y el denominado Cartel de los Soles.

“La captura de Nicolás Maduro levanta graves alertas en el Ecuador”, afirmó la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno. En ese contexto, sostuvo que hay vínculos comprobados entre el régimen de Maduro y la Revolución Ciudadana.

Centeno recordó que Maduro ha sido señalado como líder del Cartel de los Soles y señaló que la RC ha respaldado políticamente al exmandatario venezolano. “Tenemos informes de Inteligencia que demuestran los vínculos entre el Cartel de los Soles, a través del Tren de Aragua (grupo de delincuencia organizada) y las bandas ecuatorianas”.

Según ADN, esa cooperación entre el Tren de Aragua y organizaciones delictivas en Ecuador habría contribuido a la ola de violencia sin precedentes que enfrenta el país. “Esto demuestra que el narco ya no está solamente en las calles; sino también en la política”, manifestó Centeno.

¿Qué plantea ADN?

En primer lugar, el bloque oficialista solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) información sobre la legalidad de los fondos que financiaron las campañas políticas del correísmo. “En este país está prohibido recibir recurso del exterior y menos si son producto de una red transnacional de narcotráfico”, sostuvo la legisladora.

Además, ADN anunció el inicio de un proceso de fiscalización en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. El bloque advirtió que, de encontrarse indicios, presentará una denuncia ante la Fiscalía.

La posición de la Revolución Ciudadana

El correísmo, en el marco de la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, convocó a una rueda de prensa posterior a las declaraciones de ADN. En ese espacio, la legisladora Viviana Veloz insistió en la necesidad de impulsar un juicio político.

No obstante, el bloque de la Revolución Ciudadana evitó pronunciarse sobre las acusaciones formuladas por el oficialismo. Cabe recordar que ese movimiento ha respaldado públicamente al régimen de Maduro y se ha manifestado en contra de las acusaciones de Estados Unidos, que señalan al exmandatario venezolano como líder de un cartel de narcotráfico.

La madrugada del 3 de enero de 2025, Estados Unidos atacó a Venezuela y, como resultado de esa intervención, capturó a Maduro para trasladarlo a su territorio. Allí enfrentará cargos, entre ellos conspiración para el tráfico de cocaína hacia el país norteamericano.

