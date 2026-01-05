Delcy Rodríguez invita a EE.UU. a una "agenda de cooperación" tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela llamó a EE.UU. a trabajar en una agenda de cooperación basada en la paz y la soberanía

La presidente interina de Venezuela envió un mensaje a EE.UU. para trabajar en conjunto.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un mensaje oficial a través de su cuenta de Instagram invitando al gobierno de Estados Unidos a trabajar en una “agenda de cooperación” que fortalezca la paz y el respeto mutuo.

Rodríguez subrayó que Venezuela “reafirma su vocación de paz y convivencia pacífica” y que el país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. En su mensaje, insistió en que la paz global solo puede construirse garantizando primero la paz de cada nación.

Principios de soberanía y no injerencia

La mandataria interina destacó que los principios de igualdad soberana y no injerencia guiarán la diplomacia venezolana en esta nueva etapa. Según Rodríguez, avanzar hacia un relacionamiento equilibrado con Estados Unidos y con los países de la región es prioritario para garantizar estabilidad y desarrollo compartido.

En su mensaje, hizo un llamado directo al presidente Donald Trump: “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”. Con ello, marcó distancia de la confrontación que caracterizó la relación bilateral en los últimos años y abrir un espacio para la negociación.

La advertencia de Washington

La estrategia de Estados Unidos hacia la Venezuela post-Maduro se perfila con un rostro pragmático, aunque cargado de presión política. El presidente Donald Trump lanzó este domingo un mensaje contundente dirigido a Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, advirtiendo que su permanencia en el poder dependerá de seguir la “dirección” marcada desde Washington.

En una entrevista con la revista The Atlantic, Trump endureció su discurso respecto a lo expresado en su conferencia de prensa del sábado. Aunque reconoció a Rodríguez como la interlocutora necesaria en ausencia de Nicolás Maduro, dejó claro que el margen de error es inexistente. “Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, sentenció el mandatario estadounidense.

La captura de Nicolás Maduro

La invitación de Rodríguez ocurre apenas días después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense denominada “Resolución Absoluta”. El ataque incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones estratégicas, con el objetivo de capturar al mandatario.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará cargos federales por narcotráfico y corrupción. La operación también afectó a altos dirigentes como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente. La intervención ha sido calificada por la ONU como “preocupante” por constituir una violación del derecho internacional.

