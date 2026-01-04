Trump a Delcy Rodríguez: "Si no hace bien, pagará un precio más alto que Maduro"

La Casa Blanca descarta a María Corina Machado para la transición inmediata y apuesta por la vicepresidenta chavista

La estrategia de Estados Unidos para la Venezuela post-Maduro tiene un nuevo y pragmático rostro, acompañado de una amenaza letal. El presidente Donald Trump lanzó este domingo una advertencia directa a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada tras el fallo del TSJ, asegurando que su permanencia y seguridad dependen exclusivamente de su obediencia a la "dirección" que marque Washington.

¿Una amenaza?

En una entrevista con la revista The Atlantic, Trump endureció el tono respecto a su conferencia de prensa del sábado. Si bien reconoce a Rodríguez como la interlocutora necesaria por ser la "heredera legítima" en ausencia de Maduro, el margen de error que le otorga es nulo.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, sentenció Trump.

El mandatario estadounidense, quien aseguró que busca "hacer a Venezuela grande de nuevo", matizó su postura sobre el cambio de régimen, diferenciando esta operación de la invasión a Irak en 2003. "Reconstruir allí es mejor que lo que tenemos ahora, no podía ser peor", afirmó, insistiendo en que el país es un "desastre".

María Corina Machado, no

El ultimátum a Rodríguez viene acompañado de un giro diplomático que ha sorprendido a la región: la exclusión de María Corina Machado de la ecuación inmediata de poder.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó a NBC News y CBS News que la administración Trump ha descartado a la líder opositora para solucionar los problemas "inmediatos" de las próximas semanas.

Rodríguez es la nueva presidenta encarga de Venezuela. EFE

"María Corina Machado es fantástica, pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos: lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela", justificó Rubio.

La postura de la Casa Blanca es pragmática y cortoplacista. Según Rubio, Delcy Rodríguez "es alguien con quien se puede trabajar", a diferencia de Nicolás Maduro, quien "rompía todos los acuerdos". Trump fue más duro en su valoración sobre Machado, llegando a afirmar —contrario a lo que muestran las encuestas— que la líder "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

