El campo pide más que cifras y reclama una verdadera política agrícola

Son tantas las necesidades del sector agrícola que, pese a que el Gobierno asegura haber multiplicado la atención en 2025 en comparación con 2024, los trabajadores de la tierra perciben que los esfuerzos siguen siendo insuficientes y reclaman la aplicación de una verdadera política agrícola.

El Ministerio de Agricultura, en su informe anual, destacó que durante 2025 las capacitaciones aumentaron un 26,7 %, al pasar de 128.452 en 2024 a 162.850 en 2025. Asimismo, informó que la entrega de títulos de propiedad creció un 16,14 %.

Sin embargo, el mayor incremento se registró en el número de productores asegurados mediante pólizas subvencionadas, con un crecimiento del 294,3 %. Aun así, las autoridades reconocen que no todos los cultivos cuentan con cobertura. Otro de los rubros que mostró un aumento exponencial fue la entrega de kits agrícolas, que se incrementó en un 461,6 %.

Pese a estas cifras, los agricultores mantienen reservas. Aspiran a que 2026 sea un buen año, pero esperan que el respaldo estatal llegue a todos los productores y no solo a un grupo cercano a las autoridades.

La esperanza del agro para el 2026

José Luis García, representante de la Defensa de los Agricultores, asegura que cada año trae consigo una nueva esperanza. “Siempre cada año es esperanzador. Cada invierno es un nuevo aliento para el agricultor; cada etapa y cada cultivo representan una oportunidad”, señala. Añade que lo único que esperan es que se valore el trabajo del campo. “En el campo no hay días libres, se trabaja todos los días. Hoy, siendo domingo, estoy trabajando”, enfatiza.

Para García, 2026 debería ser un año provechoso para todos los agricultores, con buenas cosechas y metas cumplidas, pero sobre todo con una política agrícola y agropecuaria real. “Esperamos que se respeten los precios mínimos y que existan incentivos, porque la agricultura no es solo producción de alimentos, también es empleo y dinamización de las economías locales”, explica, citando el caso del arroz y el maíz, que mueven gran parte de la economía de los cantones rurales del Guayas y del país.

El dirigente también pide conciencia a las autoridades para evitar importaciones de productos que ya se producen en Ecuador. “Debemos pensar en país y trabajar en equipo, no de manera aislada”, insiste.

Finalmente, hace un llamado a la clase política para que el respaldo al agro no sea solo un discurso coyuntural. “Que el apoyo se vea reflejado en fomento y producción. La agricultura es empleo, generación de divisas, liquidez y desarrollo. Ojalá este año se deje de ver al agricultor como sinónimo de pobreza y se lo reconozca también como sinónimo de riqueza”.

