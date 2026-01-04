Expreso
Uno de los controles que Arcsa realizó durante el 2025 en Ecuador.Cortesía

Salud en riesgo: Arcsa saca de circulación 900.000 productos irregulares

En 2025, Arcsa retiró productos sin registro sanitario o caducados en farmacias y puntos de venta informales

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), durante 2025, retiró más de 900.000 productos como medicina que no cumplían con la normativa vigente, priorizando la salud y la seguridad de la ciudadanía.

En el sector de la salud, la entidad informó que controló 1.200 establecimientos y verificó 272 unidades de salud. Como resultado de estas acciones, más de 900.000 medicamentos y dispositivos médicos fueron retirados de la circulación en Ecuador.

La venta de medicamentos sin fecha de caducidad o sin registro sanitario constituye un atentado contra la salud. Por ello, las autoridades exhortan a los consumidores a revisar cuidadosamente los productos antes de comprarlos y, de ser necesario, utilizar la aplicación ArcsaMóvil, que permite realizar denuncias y verificar si un producto es original.

Uno de estos controles se realizó en los exteriores del Hospital del Guasmo, durante las últimas semanas de diciembre de 2025. En la intervención, el personal técnico de Arcsa inspeccionó carpas improvisadas que operaban de manera informal en los alrededores de esta casa de salud. En una de ellas se detectaron 574 productos irregulares: 91 medicamentos de venta bajo receta médica, 60 caducados, 58 adulterados; además, 271 dispositivos médicos provenientes de instituciones públicas, 89 sin registro sanitario y cinco caducados.

Adicionalmente, en las farmacias ubicadas en los alrededores del hospital, en una de ellas se encontraron 67 productos sin registro sanitario y fue clausurada.

La expectativa es que durante 2026 los controles se fortalezcan para evitar que los consumidores se vean afectados por comercios irregulares.

Si se suman los productos de otros sectores, la cifra asciende a más de 5,3 millones de productos irregulares, entre medicamentos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos, entre otros, lo que debe generar en el consumidor la responsabilidad de revisar qué compra y dónde lo hace.

