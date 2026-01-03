Agrocalidad: "La finca afectada por el Fusarium R4T sigue produciendo banano"

La autoridad presentó un video de la finca Carolina, que queda en Santa Rosa, provincia de El Oro

Miembro de Agrocalidad se asegura del cumplimiento de la medida de bioseguridad contra el Fusarium R4T, en Santa Rosa, en la provincia de El Oro.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) publicó en la red social X un video sobre la finca Carolina, afectada por el Fusarium Raza 4 Tropical.

Según la autoridad, la finca —ubicada en la provincia de El Oro— cuenta actualmente con todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar que el hongo se propague a otros cultivos de banano o plátano.

Agrocalidad también asegura que, con la asesoría de las autoridades, la finca ha logrado incrementar su producción de banano: pasó de generar 80 cajas en septiembre de 2025 a 280 cajas en la actualidad. Sin embargo, no se precisa el período de referencia de esa cifra, es decir, si corresponde a una producción semanal, mensual o anual.

Falta la explicación de las medid en tiempo de lluvias

Fusarium R4T: crece la preocupación por el invierno, pero la exportación sigue segura Leer más

La finca tiene una extensión de siete hectáreas. Datos generales del sector bananero señalan que, en promedio, por cada hectárea se cosechan alrededor de 42 cajas por semana; en siete hectáreas, eso equivaldría a unas 294 cajas semanales.

Otra información que aún no se explica a la opinión pública es qué medidas se aplicarán para evitar que el agua de las lluvias transporte el hongo hacia otros cultivos cercanos. Aunque sí ha indicado que se han multiplicado las capacitaciones.

