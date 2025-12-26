Hidalgo: “El costo de la bioseguridad está incluido en el precio de la fruta”

José Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador habla de los controles al Fusarium R4T

El director de AEBE, José Antonio Hidalgo explica a Diario EXPRESO que el gasto para protegerse del Fusarium ya está incluido en el precio de la caja del banano.

- ¿Qué está haciendo puntualmente AEBE en El Oro?

- Desarrollamos un proyecto de cooperación para realizar un mapeo del estado de la bioseguridad en las zonas productivas. Esto nos permitió identificar focos de riesgo y trabajar en capacitación preventiva; trabajamos con las prefecturas de Guayas y Los Ríos. Hemos capacitado a más de 1.500 productores y entregado alrededor de 700 kits de bioseguridad. Además se activó El Plan Nacional de Prevención contra el Fusarium desde que el hongo fue detectado en la región, inicialmente en Colombia. Incluso, los costos asociados a aplicar la bioseguridad fueron considerados dentro de las discusiones del precio oficial de la caja de banano desde ese momento. Hablamos de rangos aproximados que van desde 4 hasta 10 centavos de dólares por caja. Pero más allá de la inversión, lo más importante es la disciplina del productor para aplicar correctamente las medidas.

- ¿El costo de la bioseguridad está incluido en el precio oficial de la caja de banano?

- Exactamente. Desde la primera alerta regional por la presencia del Fusarium en Colombia, los costos de bioseguridad ya fueron incorporados en las discusiones del precio oficial. Por eso, no es adecuado afirmar que los productores no pueden aplicar estas medidas por falta de recursos.

- Pero, hay productores que hablan de gastos de hasta 50 o 60 centavos de dólares por caja que incluye insumos de desinfección. ¿Cómo se explica esta diferencia?

- En nuestras revisiones técnicas, dentro del proyecto de brigadas de bioseguridad, hemos analizado estos costos y los rangos reales están bastante por debajo de esas cifras altas que se han difundido.

El trabajo de AEBE con las prefecturas

- ¿Por qué lograron unir esfuerzos solo con las prefecturas de Guayas y Los Ríos? ¿Qué pasó con El Oro?

- El proyecto fue presentado en su momento a la Prefectura de El Oro, pero no se logró concretar la cooperación. Hemos podido avanzar con Guayas y Los Ríos. Eso no significa que en El Oro no se haya trabajado: el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad han desplegado equipos técnicos, han capacitado productores y han informado sobre las acciones de contención.

- ¿A qué atribuye que la Prefectura de El Oro no se sumara aún al plan de AEBE?

- Eso habría que consultarlo directamente con la Prefectura de El Oro. Nosotros pusimos el proyecto a disposición de varias prefecturas para trabajarlo de manera conjunta y avanzamos con aquellas donde se concretó la cooperación. Aun así, las autoridades nacionales sí han tenido presencia activa en la provincia.

- Un temor es la llegada de las lluvias. ¿Cómo blindarse en invierno?

- La limpieza de canales, construcción de muros y control del flujo hídrico son competencias de las prefecturas. Como gremio, hemos insistido en la importancia de estas acciones, especialmente ante la cercanía del invierno. Es una preocupación real y debe existir una respuesta técnica y oportuna por parte de las autoridades locales.

- Los pequeños productores dicen que no tienen recursos para alquilar maquinaria para limpieza de canales. ¿Puede el gremio apoyar con esto?

- El mantenimiento de canales y sistemas de riego es competencia directa de las prefecturas. Nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos en capacitación, entrega de insumos iniciales y fortalecimiento de capacidades en prevención. La prevención, aplicada de forma estricta y permanente, es la única herramienta efectiva que tenemos hoy.

