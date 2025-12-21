Entre el optimismo y la alerta: así ve la industria de Ecuador el 2026

A pocos días de cerrar 2025, el sector industrial ecuatoriano observa señales de recuperación económica, pero también identifica riesgos estructurales que marcarán el rumbo de 2026. Para Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el balance es claro: la economía se ha sostenido gracias al sector exportador, que ha protegido el empleo y la dolarización en un año complejo.

Las cifras oficiales respaldan ese diagnóstico. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), las ventas crecieron en 2025 y la proyección de noviembre anticipa un incremento del 10,4 % frente al mismo mes de 2024, con un monto estimado de 22.069 millones de dólares , basado en la facturación electrónica. Este dinamismo, explicó la directora del SRI, Alexandra Navarrete, estuvo impulsado por la inyección de liquidez del Gobierno, que adelantó el pago del décimo tercer sueldo, una medida que también fue replicada voluntariamente por más de 150 empresas privadas.

El efecto se reflejó en varios sectores: las actividades profesionales crecieron 28,1 %, el suministro eléctrico 24,6 %, la construcción 22,4 %, el turismo 15,1 %, el comercio 10,6 % y la industria manufacturera 9,7 %. Para la Cámara de Industrias, estos indicadores confirman que hay una base sólida sobre la cual proyectar el próximo año.

Sin embargo, Navarro advierte que el desafío es transformar ese repunte en crecimiento sostenible. “Esperamos que en 2026 se concreten los esfuerzos del sector privado y las gestiones del Gobierno en acuerdos bilaterales y atracción de inversiones”, señala a Diario EXPRESO. Para ello, subraya, es indispensable garantizar seguridad jurídica, un factor clave para que el capital llegue y se quede.

Cifra 8.521 millones de dólares Ecuador exportó de productos no petroleros, no mineros hasta septiembre de 2025, según Fedexpor.

Asegurar que exista energía eléctrica

Otro eje central es la energía. El recuerdo de 2024 sigue fresco: los estiajes y los cortes eléctricos provocaron pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares. “Esperamos que en 2026 no se repita ese escenario y que tengamos energía permanente para seguir produciendo”, afirma Navarro. Si bien reconoce avances en autogeneración, aclara que no es una solución universal.

La normativa permite la autogeneración y el autoabastecimiento hasta julio de 2026, pero el presidente de la CIG advierte vacíos regulatorios, especialmente en transmisión. “Una industria puede contratar energía de una hidroeléctrica, pero en una crisis igual le cortan si no hay una sectorización adecuada”, explica. Además, la instalación de paneles solares tiene límites físicos y económicos: producir un megavatio requiere alrededor de una hectárea de paneles, algo inviable para muchas empresas. Casos como Novacero, que instaló 4,5 megavatios aprovechando sus techos, no son replicables en toda la industria.

Para Navarro, la verdadera solución pasa por evitar estiajes, recuperar plenamente la capacidad termoeléctrica, mantener operativas las hidroeléctricas y avanzar, de forma decidida, en la explotación de gas natural, un recurso que sigue subutilizado en el país.

A estos retos se suma uno que atraviesa toda la economía: la seguridad. “Necesitamos seguridad física. Poder salir de casa y regresar vivos”, enfatiza. Para la industria, sin seguridad no hay inversión, ni producción, ni empleo.

Así, el 2026 se perfila con expectativas positivas en lo macro y lo micro, pero condicionadas a decisiones estructurales. La industria está dispuesta a seguir empujando el crecimiento; ahora espera que el entorno acompañe.

