Privados de libertad trabajarían para cubrir sus necesidades en Ecuador, a lo Bukele

La propuesta fue impulsada en la Comisión de Soberanía y Seguridad y obtuvo siete votos a favor en la sesión del 11 de marzo

La Asamblea Nacional alista el segundo debate de una reforma penitenciaria que incorpora un cambio clave: que las personas privadas de libertad realicen trabajo interno para cubrir sus necesidades básicas dentro de las cárceles. La propuesta fue impulsada en la Comisión de Soberanía y Seguridad y obtuvo siete votos a favor en la sesión del 11 de marzo; ahora pasa al Pleno para su deliberación y eventual votación

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La medida (incluida como disposición transitoria) fija un plazo de hasta 36 meses para que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS/SNAI) implemente la política pública de trabajo interno, con actividades laborales y productivas “en estricto cumplimiento” de la Constitución y los derechos de los internos. El planteamiento fue promovido por el asambleísta Andrés Castillo (ADN) y se incorporó en el informe para segundo debate aprobado en Samborondón.

De acuerdo con el texto, no todos los reclusos se incorporarían de forma automática: la selección estará sujeta a criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y al régimen de rehabilitación aplicable. El objetivo, sostiene la mayoría legislativa, es fortalecer la rehabilitación, reducir la carga fiscal y ordenar el sistema carcelario, en un paquete más amplio de reformas que también endurece el régimen disciplinario y redefine categorías de alto riesgo

La ruta legislativa en marcha contempla cambios en seis marcos legales (entre ellos el COIP y el Código de Entidades de Seguridad), la profesionalización del cuerpo penitenciario y un régimen especial para internos de alta peligrosidad, mientras el presidente de la Asamblea prevé agendar el debate del paquete en el Pleno

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Reos en una cárcel ecuatoriana. Cortesía

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En paralelo, reportes de medios internacionales han mostrado que en varias prisiones salvadoreñas se han cobrado paquetes obligatorios a familiares de reclusos para alimentación, higiene y vestimenta, una práctica cuestionada por su opacidad y efectos socioeconómicos sobre los hogares. Este tipo de experiencias externas aparece hoy como referente y también como advertencia en el debate ecuatoriano.

Lo que viene

Con el informe para segundo debate ya aprobado, la reforma será discutida por el Pleno, que podrá ratificar, modificar o archivar la disposición que obliga al trabajo interno y el resto del paquete penitenciario.

Si se aprueba, el SNAI tendrá tres años para diseñar e implementar el modelo laboral, definir cupos y criterios de acceso, y establecer controles para evitar nuevas formas de explotación o coacción dentro de los centro

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