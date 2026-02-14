Alerta por posible epidemia de tuberculosis y neumonía en Ecuador

La ciudadanía que acude a las dependencias judiciales está preocupada porque a estas suelen ir las personas privadas de la libertad y desconocen si ellos están o no con tuberculosis.

La cifra real de personas contagiadas o fallecidas por tuberculosis en el país se mantiene en la opacidad. Los distintos organismos del Estado no transparentan esta información.

La falta de datos genera preocupación tanto en la ciudadanía como en el gremio médico. Sin embargo, la gravedad de la situación sería evidente en territorio, según relata un profesional de la salud que trabaja en la Penitenciaría del Litoral y que pidió la reserva de su identidad.

Traslados diarios y contagios en la Penitenciaría

De acuerdo con su testimonio, diariamente salen de ese centro carcelario al menos siete personas privadas de la libertad (PPL) hacia distintos hospitales públicos, en cada ambulancia. Entre los destinos más frecuentes menciona el Hospital General Monte Sinaí, el Hospital de Especialidades Guayaquil y otras casas de salud estatales.

LE INVITAMOS A LEER: Moradores alistan acción de protección por expropiaciones del Quinto Puente

Funcionarios del edificio Montecristi de la Fiscalía han dicho que un PPL con tuberculosis ingresó hace unos días y creen que el lugar está contaminado. Tengo temor. Gustavo Espinoza

Abogado

A esta persona le preocupa contagiarse y contaminar a su familia. Asegura que ha visto cómo varios de sus compañeros han dado positivo a esta enfermedad. Según relata, los trabajadores contagiados reciben tratamiento médico por seis meses, pero continúan laborando.

Además, afirma que también hay personal médico de hospitales que se ha contagiado tras atender a los reos enfermos. Sobre esto, EXPRESO solicitó información al Ministerio de Salud Pública (MSP), pero desde la entidad indicaron que no cuentan con datos específicos sobre cuántos galenos o reos han adquirido tuberculosis, más allá de lo que se consigna en las gacetas epidemiológicas.

Cifras oficiales vs. reportes internos

Según cifras del MSP, en 2022 se diagnosticaron 3.366 casos de tuberculosis, en 2024 la cifra ascendió a 5.476 y el 2025 cerró con 9.142 contagios, mientras que en ese año se registraron 297 fallecimientos asociados a esta patología.

Sin embargo, esta última cifra contrasta con información obtenida por este Diario. De acuerdo con esos datos, solo en 2025 cerca de 700 PPL habrían muerto con tuberculosis en distintos centros penitenciarios.

LE INVITAMOS A LEER: La infiltración del narco en Ecuador: ¿cuál es el costo económico de su avance?

RELACIONADAS Médica legista de Criminalística en Guayaquil es diagnosticada con tuberculosis

En Ecuador hay una vigilancia epidemiológica pasiva. Los centros no están reportando al sistema público. Pero esta epidemia debe ser controlada por las autoridades sanitarias. Francisco Andino Exministro de Salud

En la Zona 8, hasta octubre de 2025, se habrían registrado 394 muertes de PPL. De ese total, 58 corresponderían a tuberculosis, 36 a bronconeumonía (incluidas formas purulentas) y 173 a distintos tipos de neumonía, ya sea bilateral o unilateral.

Según datos del MSP, solo en enero se registraron 9.175 casos de neumonía. En 2025 fueron 143.040 y en 2024 hubo 106.178. Pero no determina cuántos fallecieron por esta enfermedad.

Este Diario también solicitó información al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre el número de fallecidos en las cárceles por estas patologías. Desde la entidad señalaron que esa información es emitida por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), pese a que los peritos de Medicina Legal son quienes realizan las autopsias a los PPL fallecidos. Hasta el cierre de esta edición, la SNAI no respondió.

Expertos advierten escenario epidémico

Ante este panorama, el médico Francisco Andino, experto en epidemiología y exministro de Salud, sostiene que el país enfrenta una epidemia de tuberculosis y neumonía. A su criterio, el incremento sostenido de casos y la falta de información agravan el riesgo sanitario.

LE PODRÌA INTERESAR LEER: Extorsión empresarial: el desafío de Ecuador

RELACIONADAS Muertes y abandono de reos en Ecuador activan pedidos de protección internacional

Va a ser difícil que sepamos si las personas se están infectando en las cárceles o fuera de ellas, porque el MSP no está haciendo un correcto tamizaje de los casos. Pablo Espinosa Médico y docente de la UIDE

El médico advierte que las enfermedades respiratorias se transmiten con mayor facilidad en espacios cerrados, sin ventilación adecuada, con escasa luz solar y deficientes condiciones de limpieza, como en los juzgados. En ese contexto, considera que el contagio no se limita a las cárceles y que la propagación ya está impactando a la ciudad.

Por otro lado, Pablo Espinosa, médico y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, señala que el MSP también debe hacer vigilancia del VIH, ya que esta se activa cuando hay brotes de tuberculosis. “Si no se da el tratamiento completo a los pacientes, se complica el cuadro”, enfatiza. Además, alerta que no solo los PPL están en riesgo, también el personal penitenciario, abogados y familiares que ingresan a las prisiones. “La enfermedad no está encerrada en la cárcel, se está dispersando en focos puntuales”.

Temor en juzgados y sistema de justicia

Por ello, policías que custodian edificios del sistema de justicia admite su temor a contagiarse, ya que, según denuncian, no cuentan con mascarillas ni existe un control sobre su uso. Un uniformado aseguró a EXPRESO que a diario los PPL van a los juzgados y desconocen si están enfermos. Por eso, el abogado Diego Aurora pide que se obligue a que las audiencias de los PPL sean virtuales y no sean trasladados a la Fiscalía.

LEA TAMBIÈN: La inseguridad y la viralización golpean al turismo de Ecuador

RELACIONADAS CIDH exige medidas urgentes a Ecuador por muertes en la Penitenciaría del Litoral

Andino insiste en que debe exigirse el uso obligatorio de mascarillas N95, en lugar de las quirúrgicas. Espinosa añade que es clave reforzar el lavado frecuente de manos y advierte que quienes padecen neumonía o bronconeumonía son más propensos a infectarse y fallecer.

Control. Para Espinosa, en las cárceles se deben establecer protocolos de bioseguridad para que trabajadores, policías, abogados y familiares no se contagien.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ