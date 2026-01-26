La infiltración del narco en Ecuador: ¿cuál es el costo económico de su avance?

El 19 de enero, la Fiscalía General del Estado allanó una empresa dedicada a actividades de comunicación, debido a una investigación por lavado de activos.

Cada día, en el país, se revelan casos de empresas que operarían en distintos ámbitos del sector comercial y cuyos propietarios mantendrían vínculos con personas involucradas en el narcotráfico. Estas firmas serían utilizadas para lavar dinero de origen ilícito; sin embargo, muchas de ellas no han sido detectadas oportunamente por los organismos de control.

En 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés), sancionó a la banda criminal Los Choneros y a su líder José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. De igual manera, impuso sanciones a la organización de crimen organizado Los Lobos y a su cabecilla Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo.

El año pasado, en cambio, Estados Unidos declaró oficialmente a estas dos agrupaciones narcodelictivas como organizaciones terroristas extranjeras. Frente a este escenario, surge la pregunta de si, ante la persistencia de estas prácticas en Ecuador, podrían generarse repercusiones políticas, económicas o legales para el país.

Impacto en la percepción internacional y la inversión extranjera

A criterio de Pablo Hidalgo, investigador en Economía y Asuntos Globales y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el principal riesgo provendría de la percepción de los mercados internacionales, lo cual tendría una influencia directa en la economía nacional. Esto se debe a que dicha percepción podría generar un clima de desconfianza, haciendo que muchas empresas se sientan inseguras de invertir en el país.

“Como país, deberíamos apuntar a atraer inversión extranjera en los sectores de servicios e industrias con valor agregado. Sin embargo, si no se logra generar confianza ni una percepción de seguridad, tanto jurídica como física, el margen de acción se reduce considerablemente”, señala el economista Hidalgo. Esta situación, además, podría afectar el desarrollo nacional, ya que la inversión dejaría de dirigirse a determinados sectores estratégicos.

Riesgo de sanciones económicas y financieras

No obstante, Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, advierte que otra de las posibles consecuencias para el país sería la aplicación de sanciones económicas y financieras por parte de Estados Unidos contra quienes brinden apoyo a estas organizaciones. Estas medidas incluyen el bloqueo de activos, la prohibición de realizar transacciones y el aislamiento financiero de personas, empresas e incluso de Estados, al ser considerados una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

No obstante, la docente subraya la importancia de diferenciar entre lo que es legalmente posible y lo que resulta políticamente probable. Esto se explica porque, en 2024, las sanciones impuestas por EE. UU. estuvieron dirigidas de manera directa contra los líderes de las organizaciones criminales Los Lobos y Los Choneros, y no contra el Estado ecuatoriano como tal.

Sin embargo, esta situación debería generar preocupación en el Estado ecuatoriano, opina Ivonne Téllez. Cuando se aplican este tipo de medidas, explica, las estructuras criminales tienden a readaptarse y a infiltrar la economía formal mediante el uso de empresas pantalla, testaferros o socios aparentemente legales, lo que termina contaminando las economías legítimas e incluso recursos públicos a través de mecanismos como la contratación estatal.

Relación bilateral y límites a posibles sanciones contra Ecuador

En esta línea coincide Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano del Conflicto de la Universidad Central del Ecuador. A su criterio, es poco probable que la administración estadounidense adopte medidas que perjudiquen directamente a Ecuador, debido a la relación que mantiene el Gobierno de Daniel Noboa con el de Donald Trump, la cual se perfila como positiva. De lo contrario, asegura, este tipo de acciones podría afectar una relación bilateral que actualmente se considera favorable.

En ese sentido, Córdova sostiene que el interés de Estados Unidos por ahora se centraría en las personas que mantengan vínculos con las organizaciones criminales Los Lobos y/o Los Choneros. Estas personas, junto con sus empresas, podrían ser objeto de detenciones, congelamiento de fondos e incautación de bienes, como parte de las medidas de control y sanción.

Llamado a fortalecer los controles contra el microlavado

Pese a ello, los académicos coinciden en que el Gobierno ecuatoriano debe fortalecer los mecanismos de control del microlavado de activos. Además, recomiendan reforzar instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Policía Nacional, así como impulsar investigaciones efectivas que permitan contrarrestar el avance de esta economía irregular. Así como impulsar la cooperación efectiva.

Dato. Según estimaciones, indica Córdova, el dinero sucio ligado a actividades ilícitas representaría aproximadamente el 6 % de la economía de Ecuador.

