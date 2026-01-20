Luque anuncia que este año se realizarán las expropiaciones del Quinto Puente

La obra comenzó en febrero de 2024 y comprende 45 km de vías y cinco puentes. El Ministerio prevé invertir $900 millones

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, anunció que este año realizarán las expropiaciones para la construcción del Quinto Puente.

La construcción de las vías de acceso del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido como Quinto Puente, continúa sin que se hayan realizado las expropiaciones de los predios necesarios. Esta situación ha generado cuestionamientos, ya que la obra se inició en febrero de 2024 pese a no contar con todos los terrenos habilitados.

La obra, que contempla 45 kilómetros de vía y un total de cinco puentes, está compuesta por cinco tramos; sin embargo, su ejecución fue dividida inicialmente en dos partes. La primera fase está a cargo de la Prefectura del Guayas y comprende los tramos 4 y 5, correspondientes a las vías de acceso al Quinto Puente.

Expropiaciones previstas para este año

A pesar de que las vías de acceso ya se encuentran en proceso de construcción, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, señaló que durante este año se realizarán todas las expropiaciones necesarias. Según indicó, este proceso permitirá regularizar los terrenos involucrados y garantizar la continuidad de la obra.

LE INVITAMOS A LEER: Martha Ramos: “Atacar las finanzas de los medios es la mayor amenaza al periodismo”

Quinto Puente: miradas legales advierten vicios en el proceso Leer más

Las expropiaciones no solo abarcarán los tramos que corresponden a la obra que está a cargo de la Prefectura del Guayas, sino también aquellas áreas que se encuentran dentro del cantón Guayaquil. Esta fase del corredor logístico, el ministro lo ha dividido en dos etapas.

Fases de expropiación y sectores afectados

Durante el primer semestre se expropiarán los predios destinados a la construcción de las vías de acceso. Estos terrenos están ubicados desde las vías Durán–Tambo y Durán–Boliche, así como desde el kilómetro 26 en dirección a Naranjal, incluyendo también el cantón Yaguachi.

Una vez finiquitada esta primera fase, el proceso continuará con las expropiaciones en el sur de Guayaquil. Estas se concentrarán específicamente en la calle Cacique Tomalá, ubicada en la ciudadela Florida del Guasmo.

En ese sector, los moradores desconocen qué pasará con ellos una vez que avancen las expropiaciones previstas. Además, ni Luque ni el Gobierno han esclarecido cuánto se pagará por los predios que pertenecen a familiares del presidente de la República, Daniel Noboa, entre ellos los terrenos vacíos de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

Inversión estatal y modalidades de ejecución

Por otro lado, el ministro resaltó que en los tramos 4 y 5, correspondientes a la Prefectura del Guayas, la cartera de Estado invertirá $ 120 millones. De ese monto, el Gobierno Provincial destinará cerca de $ 2 millones para expropiaciones.

LE INVITAMOS A LEER: Asambleísta de ADN propone reforma al COIP sobre descrédito a funcionarios públicos

La obra del Quinto Puente es vista con recelo en la Asamblea Nacional Leer más

Además, Luque mencionó que el Viceministerio de Alianzas Público-Privadas, que antes funcionaba como la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, está trabajando en la estructuración completa del proyecto desde Taura. No obstante, en declaraciones anteriores, indicó que el tramo 1 se ejecutaría como obra pública tradicional, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, mientras que los tramos 2 y 3 se desarrollarían mediante una alianza público-privada.

Anteriormente, el funcionario también manifestó que, para la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, en la calle Cacique Tomalá, correspondiente al tramo 1, el Ministerio preveía invertir $ 100 millones. Sin embargo, no determinó cuánto de ese monto se destinará a las expropiaciones de las familias que habitan en el sector ni cuánto corresponderá a los terrenos vacíos de las dos empresas privadas.

En cuanto a los tramos 2 y 3, el Estado estaría invirtiendo $ 788 millones en total. De acuerdo con declaraciones previas, Luque aseguró que “tenemos 800, 900 millones de dólares de capex total; el capex es el monto de inversión inicial”.

Obras claves en los últimos tramos

En estos últimos tramos se contempla la construcción del puente sobre el Estero Cobina, el puente sobre el río Guayas y las vías de acceso que conectarán desde el Estero Cobina hasta Taura. Estas obras forman parte de la fase final del corredor logístico del Viaducto Sur de Guayaquil.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.