Los Noboa y el Quinto Puente: silencio oficial sobre expropiaciones

Contratistas realizaron los avalúos de los predios. No hay registros públicos de los informes entregados. MTOP calla.

Las construcciones de las vías de acceso para el Viaducto Sur de Guayaquil, conocido también como ‘Quinto Puente’ ya comenzaron. La obra fue divida en dos. Una parte está a cargo de la Prefectura del Guayas y la otra, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); pero solo esta última puede fijar los precios de expropiaciones. Sobre este dato, el MTOP guarda silencio. La información cobra mayor relevancia dado que parte de los terrenos que deben ser expropiados pertenecen a familiares del presidente Daniel Noboa.

Hace 16 años aproximadamente todo comenzó. La idea surgió en el régimen de Rafael Correa. En 2009, se hicieron los estudios de factibilidad. Luego, en la administración presidencial de Lenín Moreno, la obra no pudo avanzar; el proceso fue declarado desierto. Sin embargo, Guillermo Lasso, el último día de su mandato, el 22 de noviembre de 2023, le entrega la competencia del proyecto al Municipio de Guayaquil, bajo el decreto presidencial No. 948. Pero esta le fue derogada, dos días después, por el jefe de Estado Daniel Noboa, mediante el decreto presidencial No. 29, un día después de asumir el cargo.

Desde entonces, su construcción ha estado a cargo de Roberto Luque, titular del MTOP. El enlace vial se levanta en cuatro cantones de Guayas: Guayaquil, Durán, Naranjal y Yaguachi. Así consta en el pliego de régimen especial de contratación entre entidades públicas o sus subsidiarias y en los Términos de Referencia (TDR) para los “Estudios y Diseños Definitivos de Ingeniería para la Construcción del Viaducto Sur de Guayaquil - Quinto Puente”, código de proceso: RECEP-MTOP-MTOP-2024-001, de mayo de 2024.

No obstante, para su ejecución, es necesario la expropiación de terrenos. Entre ellos, los que pertenecen a la familia del primer mandatario.

LE INVITAMOS A LEER: ¿Por qué el Gobierno ya no habla del Plan Fénix? Expertos responden

Quinto Puente: Marcela Aguiñaga exige al MTOP entregar informes para expropiaciones Leer más

Expropiación a parientes del presidente Noboa

Luis Valero, presidente de Construdipro, en un programa digital de Carlos Vera, aseguró que el viaducto llegaría a los terrenos de los parientes del primer mandatario. Lo cual fue afirmado por Luque, en el mismo espacio de entrevistas.

A juicio de Valero, en Guayaquil, solo hay un sitio donde puede llegar el puente: a un terreno que está a 200 metros del Hospital General Guasmo Sur. Es decir, a los terrenos vacíos de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ubicadas en la calle Cacique Tomalá, en la ciudadela Florida del Guasmo, en el sureste de la urbe, al fondo de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

De acuerdo con información del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias), entre los beneficiarios finales de accionistas/socios de estas empresas están Isabel Noboa Pontón e hijos y las hijas de Leonor Noboa Pontón. Es decir, tía y primos del presidente Daniel Noboa. También figuran LanFranco Holding S.A. y Fruit Shippers Limited, ambas empresas ubicadas en paraísos fiscales, y con estrechos lazos con el Grupo Noboa ya que son accionistas de varias de sus empresas en Ecuador.

Diario EXPRESO envió pedidos de entrevistas a las empresas Blasti S.A. e Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. a través de sus correos electrónicos registrados en la SuperCias, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuestas.

Parte o la totalidad de los terrenos de los familiares del presidente estarían dentro de los tramos de la obra que está bajo competencia del MTOP.

Aunque Luque aseguró, en ese espacio digital, que “se va a cumplir con la ley”, es decir, que el valor que se pague por la expropiación sería “lo que diga el catastro”; sin embargo, el precio sigue siendo un misterio. EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero del MTOP, desde el 3 de junio, pero el comunicador dijo que “la agenda del ministro está apretada”. Aunque, para el 16 de junio, a su retorno del viaje a Corea, estarían “gestionando peticiones de entrevista”, tampoco fue posible -ni de manera virtual- porque “no está saliendo a ningún medio por su agenda”.

PODRÍA LEER: Ya nadie está a salvo: el secuestro en Ecuador ya no discrimina

Las vías estatales, una amenaza latente Leer más

¿Cómo se define el precio de la expropiación de los terrenos?

El MTOP hizo una contratación de régimen especial con la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP., para que dentro de los estudios de la obra realice análisis definitivos de expropiaciones e indemnizaciones necesarias. El contrato fue firmado el 19 de junio de 2024, por $ 873,043.45.

De acuerdo con los TDR, la contratista realizará una estimación del posible coste de las áreas a expropiarse y/o edificaciones afectadas, así como de los demás bienes y derechos objeto de la expropiación a los que habrá que añadir las posibles indemnizaciones en concepto de rápida ocupación. Y para realizar la valoración se tendrán en cuenta: los precios establecidos para las diferentes categorías de los cultivos y construcciones, los presupuestos estimados para la reposición de servicios y servidumbres, y los precios establecidos para las diferentes categorías de los cultivos y construcciones.

Para estas estimaciones y otras 10 consultorías, la contratista tuvo 90 días, los cuales fenecieron el 17 de septiembre de 2024. A pesar de eso, en el portal del Sercop no hay constancia de los productos que tenían que entregar. Tampoco del acta de recepción definitiva del contrato.

EXPRESO se comunicó con ESPE-Innovativa E.P., empresa pública de la Universidad de las Fuerzas Armadas para conversar sobre los productos que tuvieron que entregar y que no constan en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Además, por qué esta firma técnica y con experiencia en ingeniería civil subcontrata a Cosmogeo Cia.Ltda. para que realice una “consultoría para la elaboración de levantamiento de expropiaciones e indemnizaciones del proyecto de Estudios y diseños definitivos de ingeniería para la construcción del viaducto sur de Guayaquil - Quinto Puente”.

LE INVITAMOS A LEER: Crisis judicial en Ecuador: La ciudadanía propone tomar el veredicto en sus manos

Entre las vías de acceso al Quinto Puente están los terrenos de las empresas Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ubicadas en el Guasmo Sur. Christian Vinueza

Es una obra que deberá respetar el distanciamiento de los ejes de derecho de vía que corresponda. José Tenelema Coordinador general de Infraestructura de la Prefectura del Guayas

Es decir, el trabajo que debía hacer ESPE-Innovativa entorno a las expropiaciones lo haría Cosmogeo Cia.Ltda. La consultoría, por $ 66.500, fue adjudicada el 16 de julio de 2024 y contaba con 70 días para la entrega de los productos. Pero de esto, tampoco hay información en el Sercop y el estado del proceso consta como adjudicado-registro de contratos, documento que no ha sido ingresado.

Sin embargo, nadie quiso referirse sobre esto. Aunque primero direccionaron con Rodrigo Vinueza, encargado del contrato del estudio; luego señalaron que Carlos Simba, gerente general, hablaría, pero no confirmó la entrevista, sino que Gerardo Pazmiño, gerente general de ESPE-Innovativa, se comunicó con EXPRESO e indicó que “me informan que nosotros ya hemos entregado toda la información al MTOP respecto a ese tema. Favor que le pida la entrevista al MTOP”.

Así también, este Diario se contactó con Cosmogeo Cia.Ltda., al número celular que consta en el portal de la SuperCias. La persona que contestó expresó que la información fue entregada a ESPE-Innovativa E.P.; “es lo que te puedo comentar” y cerró la llamada. Adriana Benítez Tejada, Edwin García Pozo y Julio García Pozo son accionistas de la firma.

LEA TAMBIÉN: Nuevo set de prensa de Carondelet: ¿Copia de la versión de la Casa Blanca?

La Prefectura del Guayas está trabajando, en el tramo 5, en las vías de acceso del Quinto Puente. ALEX LIMA

RELACIONADAS Dalton Narváez permanecerá en prisión por millonario caso de peculado

Quinto Puente Guayaquil: ¿Por qué la alcaldía de Aquiles Álvarez no participa? Leer más

Retrasos en la ejecución del proceso del viaducto

Por otro lado, esta obra está dividida en dos partes. De los cinco tramos, de los dos últimos se encarga la Prefectura del Guayas, es decir, de los tramos 4 y 5. Los tres primeros, “lo va a ejecutar el MTOP directamente”, afirmó José Tenelema, coordinador general de Infraestructura de la Prefectura del Guayas.

Tenelema subraya que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas solo se encargará del proceso de expropiación de los terrenos donde están construyendo las vías de acceso, desde la vía Durán-Tambo y Durán-Boliche, y desde el kilómetro 26 hacia Naranjal. De allí, “el proyecto continúa hacia Guayaquil”.

La ejecución de la obra se tenía prevista que sea en dos años; pero para eso primero deben hacer el proceso expropiatorio y para eso, la entidad necesita del peritaje que emita el MTOP. Tenelema indicó que, desde que inició el proyecto, en febrero, solo se han podido avanzar con las expropiaciones de ocho de los 120 predios, 92 hectáreas aproximadamente, de acuerdo con los borradores del proyecto.

LEA TAMBIÉN: Críticas a la Ley de Inteligencia: "Es un estado de excepción permanente"

Incertidumbre. Los habitantes desconocen si los van a reubicar, les preocupa vivir a lado de un puente. Christian Vinueza

RELACIONADAS La ciudadanía siente que el poder no escucha su voz

Hace 45 años vivo aquí. Nosotros vamos a salir, pero quiero que me reubiquen por aquí o en La Aurora. Bulmaro García Morador del Guasmo Sur

Solo “se nos ha entregado la información, un primer tramo de 2 kilómetros, donde tenemos tres predios que ya están en trámite de expropiación y en días anteriores hemos recibimos la información de cinco predios más, dentro del mismo tramo cinco, entre las abscisas 10 y 11.6”.

“Nosotros nos encargamos del proceso de expropiación, como tal, pero este inicia con el peritaje y avalúo de los predios que realiza el MTOP, en base al trazado”, subraya Tenelema. La entidad preveía hacer las expropiaciones en los primeros seis meses, es decir, hasta julio. Pero “aún no hemos recibido peritaje de información de predios expropiados del tramo cuatro”, por lo que “puede afectar en algo el avance de la ejecución”.

El pago de los predios de los tramos 4 y 5 está considerado dentro de los $ 119 millones del convenio para la construcción de 24,5 kilómetros de vías de acceso al Quinto Puente, firmado en noviembre de 2024. Estiman destinar cerca de $ 2 millones. En la expropiación de los primeros ocho predios, la Prefectura cancelará alrededor de $ 400.000 a cinco propietarios.

LE INVITAMOS A LEER: Carolina Jaramillo y los retos de ser la única voz del Gobierno de Daniel Noboa

Población. En el sector hay una escuela y casas. Los moradores dicen que nadie ha socializado el proyecto con ellos. Christian Vinueza

En la casa de mi mamá viven ocho personas. Veo mal que con nosotros no hablen y solo sepamos rumores. Dennisse Ramírez Moradora del Guasmo Sur

Otras expropiaciones en Guayaquil

El MTOP no solo deberá expropiar los terrenos de los Noboa, también de quienes viven detrás de la pared que cerca la empresa Blasti S.A. Con ellos nadie ha hablado, denuncia Dennisse Ramírez, de 31 años. “Solo son rumores que uno ha escuchado, pero no han venido a hablar con las personas”.

Además, están preocupados por las expropiaciones de las escuelas fiscales Dr. Carlos Ortiz Macías y Manuela de Santa Cruz y Espejo, está última, diagonal a la entrada de Blasti S.A.

Un morador que pidió la reserva de su identidad, dijo que, en febrero, unos técnicos del Municipio midieron las aceras. Cuando preguntaron el motivo, uno de los ellos contestó que “las casas deben estar a un metro del poste”; sin embargo, el chófer les dijo: “No, están haciendo análisis del puente”. Se pidió una entrevista al Cabildo, pero no contestaron.

Construcción. Tres pasos elevados estarán entre las intersecciones con la Cacique Tomalá desde la Av. 25 de Julio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!