Moisés Caicedo lidera al Chelsea rumbo a títulos en temporada 2025-2026

Moisés Caicedo tiene cuatro torneos que jugar con el Chelsea 2025 / 2026.

La temporada 2025-2026 arranca con grandes expectativas para Moisés Caicedo y el Chelsea. Con 23 años y un contrato que lo vincula al club hasta 2031, el mediocampista ecuatoriano es el eje del equipo de Enzo Maresca y un referente en Stamford Bridge.

Tras el empate 0-0 ante Crystal Palace, Caicedo dejó claro que su influencia en el mediocampo será determinante en la lucha por la Premier League, la FA Cup, la EFL Cup y la Champions League.

Caicedo quiere ganar todo en el 2025 / 2026

Su talento y liderazgo fueron reconocidos la temporada pasada, cuando conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes en Estados Unidos, siendo nombrado Jugador del Año del Chelsea y de sus compañeros. Con un salario anual de 12,3 millones de dólares, su valor trasciende lo económico: es un jugador que marca la diferencia en cada partido.

El gran desafío de Caicedo esta temporada es la Champions League, torneo que la historia reciente del Chelsea recuerda con la victoria sobre Manchester City en 2021.

Caicedo va por su primer Champions

El jugar su primera Champions con el Chelsea a Caicedo lo llena de ilusión: “Es un sueño hecho realidad y una sensación increíble”, confesó el ecuatoriano, aunque su mirada está puesta en superar su propio nivel y guiar al Chelsea hacia la gloria europea.

Cada pase, recuperación y arranque de Caicedo será crucial en la épica lucha por los títulos nacionales e internacionales. El Chelsea tiene en Caicedo su corazón y motor, listo para dejar su huella en la historia del club y del fútbol ecuatoriano.

