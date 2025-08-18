Caicedo, Pacho, Estupiñán e Hincapié: así brillan en la cancha y en sus salarios

Los nombres de Moisés Caicedo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Piero Hincapié ya no solo resuenan en los estadios europeos: también destacan en el ámbito económico con contratos millonarios que confirman su peso en el fútbol de élite.

En la temporada 2025/2026, Caicedo se consolida como el ecuatoriano mejor pagado. El mediocampista del Chelsea percibe 12 millones de dólares anuales, una cifra que incluye jugosos bonos de rendimiento y lo coloca como referente de la Premier League. Su crecimiento no solo se mide en la cancha, sino también en su proyección como figura internacional.

Sueldos de locura en Europa

En segundo lugar aparece Willian Pacho, defensor central del PSG y reciente campeón de la Champions League. Su sueldo asciende a 5 millones de dólares al año, un número que sigue en ascenso mientras el zaguero se afianza como pieza clave en el equipo parisino.

Un poco más atrás, pero con igual prestigio, figuran Pervis Estupiñán, lateral del AC Milan, y Piero Hincapié, defensa del Bayer Leverkusen. Ambos perciben alrededor de 3 millones de dólares anuales, consolidándose como protagonistas en sus ligas.

Cifras que en Ecuador pueden sonar desorbitantes forman parte del día a día en el fútbol europeo, donde el talento se paga caro y la competitividad es máxima. Para los tricolores, estos números son reflejo del esfuerzo que los ha llevado a ocupar un lugar entre los mejores.

El salto salarial de “Niño Moi”

El regreso de Moisés Caicedo con el Chelsea a la Premier League no solo estuvo marcado por el empate 0-0 ante el Crystal Palace en Stamford Bridge. También vino acompañado de un ajuste en sus ingresos: según Capology.com, percibe 150.000 libras esterlinas semanales (unos $237.212), más un bono adicional de £25.000 ($31.393), lo que eleva sus ingresos mensuales a casi un millón de dólares.

Además, suma un bono anual de 1.300.000 libras ($1.762.150), dejando su salario total en $12.335.050. Esta cifra supera en tres millones lo registrado en 2024 y lo ubica como el octavo mejor pagado del Chelsea, en un listado liderado por Raheem Sterling, que percibe 24 millones anuales.

