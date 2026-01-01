El 2025 cerró con más de 3.000 asesinatos en la Zona 8: esta fue la zona más violenta

El 2025 terminó siendo el año con más muertes violentas en Guayaquil, Durán y Samborondón. Conoce los detalles

El homicidio de un adolescente de 16 años, registrado la tarde del martes 30 de diciembre en el sector Flor de Bastión, bloque 16 de la cooperativa Balerio Estacio —conocido como la Casa del Tigre—, en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, se suma a la larga lista de episodios violentos que marcaron a la Zona 8 durante todo el 2025.

Esta área, que comprende a los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, concentró nuevamente los niveles más altos de homicidios a escala nacional.

El crimen ocurrió alrededor de las 15:00 en un espacio abierto de una zona urbana con alta densidad poblacional. Según información preliminar de la Policía Nacional, habitantes del sector indicaron que el área es escenario de disputas entre grupos de delincuencia organizada (GDO), que se enfrentan por el control del territorio y de economías ilícitas, principalmente vinculadas al microtráfico de drogas.

Esta línea constituye, por ahora, la principal hipótesis que manejan los investigadores, aunque las autoridades no descartan otras causas asociadas al contexto de violencia estructural que afecta a la zona.

Cifras que evidencia la violencia en la Zona 8

Este caso refleja el endurecimiento de la violencia que caracterizó al 2025 en la Zona 8. Datos oficiales señalan que entre el 1 de enero y las 05:00 del 31 de diciembre se contabilizaron 3.022 asesinatos en esta jurisdicción, lo que evidencia un incremento sostenido de muertes violentas respecto a años anteriores. En términos prácticos, esta cifra implica que, en promedio, una persona fue asesinada cada tres horas en los cantones que conforman la Zona 8, una señal clara de la crisis de seguridad que atraviesa la región.

De los 12 distritos que integran esta zona, Nueva Prosperina se consolidó como el más violento del año. Entre enero y diciembre de 2025 se reportaron 610 homicidios, lo que representa 228 casos más que en 2024, cuando se registraron 382 muertes violentas. Este aumento posicionó al distrito no solo como el más letal de Guayaquil, sino también como uno de los principales focos de violencia criminal del país.

En Nueva Prosperina se produjeron múltiples masacres, algunas con varias víctimas de un mismo núcleo familiar, así como asesinatos de menores de edad y hallazgos de cuerpos desmembrados. Estos hechos dan cuenta del grado de brutalidad alcanzado por las organizaciones delictivas que operan en el sector y consolidaron al noroeste de Guayaquil como uno de los territorios más golpeados por la violencia durante el 2025.

Otros distritos con altos índices de homicidios fueron Durán, con 538 muertes violentas (frente a 478 en 2024); Pascuales, con 368 (224); Portete, con 304 (225); el distrito Sur, con 281 (284); Esteros, con 224 (223); 9 de Octubre, con 207 (135); Florida, con 170 (156); Progreso, con 129 (189); Modelo, con 80 (70); Ceibos, con 50 (20); y Samborondón, que cerró el año con 41 asesinatos, una cifra menor a los 59 registrados el año anterior.

Cabe recordar que en 2024 la Zona 8 finalizó con 2.445 crímenes. La comparación interanual confirma un aumento significativo de la violencia letal en 2025, especialmente en sectores donde la disputa entre bandas criminales por el control territorial y de actividades ilícitas sigue alimentando un escenario de inseguridad que mantiene en alerta constante tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

