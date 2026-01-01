Incendios marcan las primeras horas del 2026 en Guayaquil

El 2026 comenzó con varias emergencias en Guayaquil. Entre la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero, las autoridades locales reportaron al menos tres incendios en distintos sectores de la ciudad.

La quema de años viejos es una tradición arraigada en Ecuador; sin embargo, cada inicio de año también deja en evidencia los riesgos que conlleva esta práctica cuando no se realiza con las debidas precauciones. El uso irresponsable de material inflamable y fuegos artificiales ha provocado, en años anteriores, emergencias similares a las registradas en este arranque de 2026.

Emergencias en distintos puntos de la ciudad

Segura EP informó a través de sus redes sociales que durante las primeras horas del nuevo año se atendieron al menos dos incendios estructurales. El primero se reportó en la segunda etapa de La Alborada y el segundo en la tercera etapa de Guayacanes, ambos ubicados en el norte de Guayaquil.

En Mucho Lote 2, moradores alertaron sobre varios conatos de incendio ocasionados por la quema de monigotes, específicamente entre las ciudadelas Segovia y Salamanca. En la misma zona, se reportó otro incidente cerca del sector Paraíso del Río 1, lo que generó preocupación entre los residentes.

Otra emergencia de consideración ocurrió en una vivienda situada en la avenida 25 de Julio y Pío Jaramillo, en el sector de La Pradera 1, al sur de la ciudad. Para atender este incendio se despacharon alrededor de 12 unidades de combate, una unidad de rescate y una ambulancia.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó que cerca de 50 efectivos trabajaron para controlar las llamas en este último incidente. “Alrededor de 50 bomberos trabajan para sofocar el fuego que ha afectado a dos viviendas. Ambas contienen en su interior aparente material de reciclaje”, informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre el número total de incendios registrados en estas primeras horas del 2026 ni han reportado víctimas, aunque han reiterado el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante las celebraciones y evitar el uso indebido de pirotecnia.

Actualización 🚨

Alrededor de 50 bomberos trabajan para sofocar el fuego que ha afectado a dos viviendas. Ambas contienen en su interior aparente material de reciclaje.

