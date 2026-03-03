Fiscalía investigará hechos de la detención de Alexandra Quintanilla

La autoridad fue sentenciada a 30 días de prisión por conducir en estado de ebriedad

Fiscalía investigará actuación de la viceprefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla durante un procedimiento de tránsito.Cortesía

La Fiscalía Provincial del Azuay investigará de oficio los hechos ocurridos durante la detención de la viceprefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla, en el marco de un operativo de control de tránsito en el centro de Cuenca.

Se buscará determinar si la autoridad provincial cometió o no un delito de acción pública durante el procedimiento registrado el sábado 28 de febrero de 2026.

Los hechos

Según consta en el proceso judicial, Quintanilla se habría identificado verbalmente y luego con una fotografía digital de la licencia de conducir de otra funcionaria de la Prefectura del Azuay. Además, se negó a realizarse las pruebas de alcoholemia y psicosomática.

También se deja constancia de que la viceprefecta no colaboró y no quería bajarse del vehículo durante el procedimiento, por lo que los agentes de tránsito solicitaron el apoyo de la Policía Nacional.

Tras la detención, Quintanilla habría presentado un problema de salud, por lo que fue trasladada al Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga.

Además, durante la audiencia de juzgamiento, la magistrada determinó que Quintanilla “indujo al error a la agente civil de tránsito en el procedimiento, provocando una serie de inconsistencias con su identidad”. Como pruebas de este hecho, los agentes de tránsito adjuntaron imágenes y audios.

Quintanilla fue sentenciada a 30 días de prisión, al pago de tres salarios básicos unificados (1.446 dólares) y a la suspensión de su licencia de conducir por 60 días.

Investigación de Fiscalía

El fiscal provincial del Azuay, Marcos Flores, dio a conocer que se iniciará una investigación de oficio para determinar si existió o no un delito de acción pública ante estos hechos. Aclaró que la institución no necesita de una denuncia particular o de un parte policial para recabar información. “Fiscalía tiene la obligación constitucional de investigar todos los hechos que puedan constituir un delito”, dijo.

Sobre este tema, EXPRESO consultó en la Prefectura del Azuay cuál es la situación actual de Quintanilla y, desde el departamento de Talento Humano, a cargo de Paulo Serrano, se confirmó que la autoridad hizo efectiva una solicitud de vacaciones por 30 días.

Además, descartó que se lleve a cabo algún proceso administrativo interno en contra de la viceprefecta, aduciendo que se trata de “temas ajenos a la institución'

