Incendio forestal entre Cuenca y Paute fue controlado tras 11 horas de labores

Un incendio de gran magnitud en el sector de El Descanso movilizó a 25 bomberos de Cuenca y Paute

Un incendio forestal en el sector de El Descanso, entre Cuenca y Paute, se extendió por más de 11 horas y afectó cerca de 11 hectáreas.

Un incendio forestal de grandes proporciones se registró entre Cuenca y Paute durante la noche del lunes 2 de marzo, específicamente en el sector de El Descanso, donde las llamas se extendieron por un área de difícil acceso. El siniestro comenzó la tarde del lunes y se prolongó por más de nueve horas, obligando a un despliegue intenso de personal y recursos para evitar que el fuego se propagara hacia zonas pobladas.

El siniestro comenzó en horas de la tarde y rápidamente demandó la presencia de efectivos de los cuerpos de Bomberos de Cuenca y Paute. En un inicio, 21 miembros acudieron al sitio, pero conforme avanzaba la emergencia el contingente se amplió hasta sumar 25 personas. El área afectada se estima en unas 11 hectáreas de vegetación.

Labores extendidas hasta la madrugada

Las tareas de control se extendieron durante más de nueve horas. Pasadas las 22:00 del lunes, los bomberos seguían trabajando en el lugar, enfrentando un fuego persistente que se resistía a ser sofocado. Finalmente, alrededor de la 01:30 del martes se logró controlar el incendio.

#IncendioElDescanso🔥🌲

Alrededor de la 01h30 de este martes concluyeron las labores para controlar el incendio forestal en el sector de El Descanso.

25 miembros de #BomberosCuenca y @BomberosPaute

Trabajaron cerca de 11 horas para controlar el fuego de forma manual ya que el… pic.twitter.com/lOPqHLYGWH — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) March 3, 2026

El operativo se prolongó por cerca de 11 horas, en condiciones adversas debido a la topografía del terreno. La coordinación entre los equipos de Cuenca y Paute permitió contener el avance de las llamas y evitar que se propagaran hacia zonas pobladas.

Revisión y liquidación pendiente

Aunque el incendio fue controlado, las autoridades informaron que en las próximas horas se realizarán nuevas inspecciones en el área para verificar que no existan focos activos y proceder a la liquidación completa del fuego. Este paso es necesario para garantizar que las llamas no se reaviven por efecto del viento o la sequedad del suelo.

