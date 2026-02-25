Alcalde de Cuenca plantea la revocatoria para asambleístas azuayos de ADN

Se rechazaron las reformas al Cootad aprobadas en la Asamblea Nacional. Cuenca se unirá a la demanda de inconstitucionalidad

Las autoridades de Cuenca fueron parte de una marcha de varias organizaciones sociales que reciben fondos para rechazar las reformas al Cootad.

En el marco de un evento para la firma de convenios de inversión social, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció que se sumará a la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

El acto se llevó a cabo este miércoles, 25 de febrero de 2025, en el centro de Cuenca, con la presencia de representantes de diferentes organizaciones que reciben financiamiento municipal para la atención de niños, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, entre otros grupos. En total se firmaron 28 convenios, con una inversión aproximada de 720.870,92 dólares.

Demanda de inconstitucionalidad

Zamora no dejó pasar la oportunidad para referirse a la reciente reforma al Cootad y señaló que “se verán afectados los convenios, ya que deberán replantearse los montos y las condiciones para ajustarse al cálculo de gasto corriente e inversión”.

Asimismo, hizo énfasis en señalar a los asambleístas azuayos de la bancada de Gobierno como responsables de la reforma. “Ciertos asambleístas: Becerra, Castro y León. Grábense bien esos nombres, ellos aprobaron la reforma al Cootad. Esos inhumanos, faltos de empatía, aprobaron la reforma”, puntualizó.

Durante su intervención, adelantó que el GAD Municipal de Cuenca se sumará a la acción de otros municipios para demandar la inconstitucionalidad de la reforma ante la Corte Constitucional. “Vamos a pelear para que esa ley se declare inconstitucional. Pediremos que la Corte nos dé la razón, ya que es la única institución donde no han metido la mano”, señaló Zamora.

Revocatoria de mandato

También se refirió a un posible proceso de revocatoria del mandato, pero en contra de los legisladores Becerra, Castro y León, al señalar que “han incumplido con la gente que más necesita”.

Tras el evento, las organizaciones sociales en compañía del alcalde Zamora marcharon hacia la Gobernación del Azuay donde protestaron en contra de la reforma al Cootad y otras acciones del Gobierno Nacional.

