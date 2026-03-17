'Lighter', de Carin León y Jelly Roll, es el primer sencillo del Mundial 2026 

El cantante mexicano Carin León une fuerzas con Jelly Roll en el primer adelanto musical del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio

Falta poco para que inicie el Mundial 2026 y la FIFA reveló un adelanto de Lighter, la primera canción oficial del álbum, interpretada por el cantante mexicano Carín León junto al rapero estadounidense Jelly Roll. La colaboración marca un momento clave para el artista sonorense, quien llevará su voz a uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

El adelanto fue presentado el 17 de marzo a través de un teaser compartido en redes sociales por la FIFA, generando expectativa entre los fanáticos del fútbol y la música, quienes esperan escuchar completo el tema que acompañará al torneo.

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La primera canción rumbo al Mundial 2026



Lighter que se estrenará oficialmente el 20 de marzo es el primer sencillo oficial del Mundial de 2026 y forma parte de un amplio proyecto musical impulsado por la FIFA.

El adelanto del tema ha sorprendido a muchos seguidores porque no se centra en el regional mexicano, género característico con el que Carín se ha hecho famoso.

El nuevo sencillo combina elementos de country, hip-hop y música contemporánea, mostrando una faceta distinta del cantante y apostando por un sonido internacional que conecte con audiencias globales.

De Sonora al escenario mundial

Nacido en Hermosillo, Sonora, Carín León inició su carrera dentro de la música regional mexicana, donde rápidamente destacó por su voz potente y su estilo emocional. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del género, logrando expandir su popularidad más allá de México.

Actualmente, el artista cuenta con más de 28 millones de oyentes en Spotify y varios de sus temas se han convertido en éxitos internacionales. Primer Cita y Según quién son algunas de sus canciones que superan millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

El mexicano dio sus primeros pasos como músico profesional alrededor de 2005 como parte de la banda local Los Reales Instagram @carinleonoficial

Jelly Roll, el fenómeno musical de Estados Unidos

Por su parte, Jelly Roll, cuyo nombre real es Jason Bradley DeFord, se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes de la música estadounidense. El rapero comenzó su carrera en el hip-hop underground, pero con el tiempo logró una transición exitosa hacia el country y el rock, consolidando un estilo único.

En lo que va de este 2026, el estadounidense ha obtenido tres premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Country Contemporáneo por Beautifully Broken.

DeFord creció en el barrio de Antioch en Nashville, Tennessee Instagram @jellyroll615

Un ambicioso proyecto musical para el Mundial



A diferencia de ediciones anteriores, la FIFA planea que el Mundial 2026 tenga un álbum musical completo y no solo una canción oficial. Así lo confirmó el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien explicó que el proyecto busca reunir artistas de distintos países y estilos musicales.

Con esta colaboración, el mexicano y el estadounidense se suman a la lista de artistas que han puesto su voz a la banda sonora de la Copa del Mundo.

Expectativa y comparaciones en redes sociales

El anuncio del sencillo ha generado una ola de comentarios entre los internautas. Mientras ciertos usuarios han mostrado entusiamo e intriga ante el próximo estreno, otros, señalan su curiosidad ante la fusión de estilos entre la música country y el sello vocal del cantante mexicano.

A vísperas del Mundial 2026, en redes sociales los fanáticos del fútbol aún recuerdan los himnos de las ediciones anteriores, como Waka Waka de Shakira, asegurando que son complejos de superar debido al gran impacto que tuvieron. De esta forma, los usuarios del ecosistema digital esperan que el nuevo tema logre estar a la altura de éxitos que han marcado la historia de los mundiales.

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