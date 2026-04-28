Urbanización de vía a la costa lleva cinco días sin agua y denuncia abandono

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Lomas del Bosque, en vía a la costa, acumula cinco días sin agua sin fecha clara de solución.



Residentes denuncian promesas incumplidas de Interagua y falta de respuesta oficial.



Ciudadanos piden intervención de la Defensoría del Pueblo por posible vulneración de derechos.

Lo que empezó como una falla técnica se convirtió en un problema que golpea a decenas de familias. En la urbanización Lomas del Bosque, en el kilómetro 32 de vía a la costa, los residentes cumplen ya cinco días sin agua, atrapados entre promesas repetidas y soluciones que no llegan.

Aquí, el problema dejó de ser operativo. Es cotidiano. Es urgente, denuncian.

“Han pasado 5 días y no nos llega el agua. ¿A quién tenemos que acudir?”, reclamaron moradores a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje dirigido a la Alcaldía de Guayaquil, Interagua y al presidente Daniel Noboa. La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido insuficiente.

Promesas que no se cumplen



Desde Interagua, la explicación en esa red social, a decir de los afectados, es la misma: trabajos en curso y pronta normalización del servicio. “Estamos realizando un arduo trabajo en la reparación…”, indicaron.

Pero en Lomas del Bosque esa promesa ha generado todavía más indignación. “Nos dicen que ya envían, nada. Que hoy sí… nada. Ya son 5 días sin agua. Alguien que nos ayude”, escribió la residente Cristina Vinueza.

El malestar, según indicaron las familias a EXPRESO, no es solo por la falta del servicio, sino por la ausencia de cronogramas claros, tiempos definidos y soluciones sostenidas.

De daño técnico a crisis



El origen del problema, como publicó EXPRESO, se remonta al viernes 24 de abril, cuando un daño en el sistema VRP obligó a suspender el servicio en varias urbanizaciones de la vía a la costa, entre ellas Terranostra, Porto Alegre, Bonanova, Alicante y Vilanova.

Como respuesta, se desplegaron tanqueros. Pero la medida, lejos de resolver el problema, evidenció otra brecha: no todos tienen cisternas, ni capacidad para almacenar agua. La distribución no alcanza, dijeron. En Lomas del Bosque, aseguran los ciudadanos, el servicio es inexistente por todas las vías.

“Privar de agua es vulnerar derechos”



En una entrevista anterior, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, advirtió que el problema del agua en Guayaquil no es un hecho aislado, sino una falla estructural que evidencia el desgaste del modelo de concesión a Interagua. Según señaló, el servicio de Interagua no está respondiendo a las necesidades reales de los ciudadanos y requiere cambios de fondo, más allá de soluciones temporales.

También cuestionó la capacidad de reacción de las autoridades frente a los reclamos ciudadanos, señalando una desconexión entre la gestión pública y los problemas cotidianos. Para Cárdenas, esta falta de respuesta oportuna agrava la percepción de abandono y permite que crisis como los cortes prolongados de agua se repitan sin correctivos efectivos.

Finalmente, vinculó estas deficiencias con un problema más amplio de gestión en la ciudad, donde —según dijo— no se están priorizando los servicios básicos ni el bienestar de la población. En ese contexto, dijo, el servicio que presta Interagua se convierte en un ejemplo de un sistema que, a su criterio, opera con falencias persistentes y sin el control necesario para garantizar calidad y continuidad.