Transición en Guayas
Viceprefecto del Guayas se reunió con el Gobierno: De esto se habló sobre producción
Carlos Encalada recibió al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, a menos de una semana de asumir el cargo en la Prefectura del Guayas
Lo que se sabe
- Es el primer encuentro del nuevo viceprefecto del Guayas con un funcionario del Gobierno Nacional, tras su designación el 22 de abril
- El desarrollo productivo de la provincia fue el eje del encuentro, realizado en la Prefectura, en Guayaquil
- Catastros agrícolas y acuícolas, así como el censo ganadero, estuvieron entre los temas tratados
A cinco días de haber sido posesionado como viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada mantuvo este lunes 27 de abril de 2026 su primer encuentro público con un funcionario del Gobierno Nacional: el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega Malo.
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"Articular esfuerzos y consolidar una agenda estratégica orientada a fortalecer el desarrollo productivo" fue el eje del encuentro, según mencionó la Prefectura en un boletín de prensa.
Encalada reemplazará a la prefecta Marcela Aguiñaga, desde el próximo 14 de mayo, luego de que presentó su renuncia anticipada. Su viceprefecto, Carlos Serrano, dejó el cargo días después.
¿De qué hablaron el viceprefecto y el ministro?
Ambos funcionarios revisaron proyectos de la Prefectura "con el objetivo de reforzarlos y alinearlos con esta visión estratégica basada en planificación, datos y articulación institucional", indicó la institución.
Entre los puntos tratados, están:
- Incorporar catastros agrícolas y acuícolas
- Avance del censo ganadero
- Implementación de programas de vacunación contra la brucelosis bovina
- Impulso a estrategias de mejoramiento genético del hato ganadero
- Fortalecer la cadena cárnica
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¿Diálogos del prefecto con el ministro Roberto Luque?
Una de las obras clave para Guayas es la construcción del denominado Quinto Puente, que llegará a la zona sur de Guayaquil, y cuya ejecución confrontó al Régimen central con la administración de Aguiñaga.
"Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta se están resolviendo", dijo este lunes el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.
El movimiento Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa, aseguraron que Aguiñaga renunció por presiones del Gobierno y la acusaron de entregar la conducción de la provincia al Régimen.
Luque aseguró que no se había reunido aún con Encalada y mencionó que entre junio y julio volvería la maquinaria a los tramos 4 y 5 de la obra, que se prevé esté lista en 2029.
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