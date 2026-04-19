En Guayaquil hay "desconexión total" de la ciudad con la naturaleza: Rodrigo Junco

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Rodrigo Junco es urbanista, consultor y coordinador de Alianzas Estratégicas de Voluntariado, en México

El especialista resalta la necesidad de implementar sistemas que prevengan la fuerza del cambio climático en ciudades

Guayaquil y cantones vecinos enfrentan problemas como ausencia de áreas verdes, inundaciones y falta de reciclaje

Inundaciones, temperaturas muy elevadas en las ciudades, deforestación para hacer viviendas, son algunas de las problemáticas que enfrenta Guayaquil y los cantones vecinos.

El urbanista mexicano Rodrigo Junco resalta la necesidad de implementar sistemas que prevengan la fuerza del cambio climático y den herramientas a la gente para cuidar el ambiente.

Urbanista habla sobre el medioambiente de Guayaquil

Pregunta: Guayaquil es una ciudad que, cuando se la ve desde arriba, en un mapa satelital, se observa gris, con pocos espacios verdes, ¿cómo afecta esto al desarrollo urbano?

Respuesta: Creo que los tomadores de decisiones, y eso me ha tocado vivir en carne propia, siguen sin comprender la importancia de las áreas verdes, cómo ayudan desde (regular) la temperatura a la producción de lluvia y obviamente a la calidad de aire y de vida de los ciudadanos.

Monterrey cuenta con una población de 4 millones y medio de habitantes y existen 20 metros cuadrados de área verde urbana (por persona), Vancouver (Canadá) cuenta con 84 m², Barcelona (España), 51 m².

Guayaquil, una ciudad 'gris' que necesita áreas verdes

En Guayaquil tenemos entre 2 a 9 m² de áreas verdes por persona, cuando la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda entre 9 y 16. ¿Es una ciudad que está valorando sus áreas verdes o le falta mucho por trabajar?

Le falta mucho por trabajar. Uno de los estándares es el de la regla 3-30-300:

Desde la ventana de cualquier edificio se tienen que ver por lo menos tres árboles

30 % del área total de la ciudad debería ser verde o permeable, y

Debe contar con un espacio verde público a menos de 300 metros de distancia.

El Municipio siembra plantas o ha creado los Bosques Urbanos Nativos Urbanos (BUN), mientras el Ministerio del Ambiente reforesta, pero se deforestan los cerros para construir urbanizaciones, ¿son medidas suficientes?

Los pequeños esfuerzos obviamente que son más que que necesarios, pero muchas veces necesitamos de un plan de regeneración urbana a gran escala con políticas públicas que nos permitan generar estos cambios.

Una de estas urbanizaciones hizo un monumento al árbol, pero de cemento, ¿qué nos dice esto sobre el cuidado de la naturaleza?

Hay un bajo entendimiento y una desconexión total de la naturaleza. Eso es muy triste porque al fin y al cabo es la misma ciudad la cual nos va creando la cultura. Entonces es, a través del diseño, como podemos nosotros cambiar justamente la cultura.

¿Cómo frenar las inundaciones en Guayaquil?

Otro problema de Guayaquil y sus cantones vecinos son las inundaciones. Se construyen ductos, pero falta permeabilidad. ¿Hasta qué punto se desperdician recursos si seguimos con suelos impermeables?

Se pierden recursos por la baja resiliencia que vamos provocando, por un sistema de vulnerabilidad inmenso dentro de nuestras ciudades.

Trabajo en una investigación para crear un buffer (tampón) verde que nos permita que cuando existan subidas de agua, se inunde este buffer. Que sea un parque lineal y se generen corredores hidrológicos que ayuden a densificar cada vez más nuestras ciudades.

El sistema hidrológico lo que nos permitiría es justamente delimitar el crecimiento de las ciudades y hacer ciudades cada vez más densas y más urbes de 15 minutos.

La proyección en Guayaquil es que, en los próximos 80 años, el nivel del mar crezca hasta 76 centímetros.

Es demasiado. Existen sistemas de cómo podemos ser más resilientes ante el cambio climático y la base siempre será la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza, más en zonas costeras.

No encontramos la manera de obtener beneficios de aquellos servicios ecosistémicos que nos proveen los espacios verdes".

Rodrigo Junco, urbanista

La basura se acumula en los drenajes, pero no hay una política de reciclaje para separar desde el origen, ¿cómo salimos de este círculo vicioso?

A las ciudades se les hace muy difícil disponer de un sistema adecuado de gestión de residuos sólidos, pero al tener una política pública en donde podamos tener cada vez ciudades más compactas, la gestión de dichos servicios sería muchísimo más fácil y más económica.

Damos pasos atrás, pero esperamos contar con personas que tomen decisiones adecuadas (en el cuidado del ambiente)".

Rodrigo Junco, urbanista

¿Estamos encaminados en la región para tener ciudadanía verde o aún nos falta?

Existe una gran tendencia de seguir la línea verde, pero tristemente el mundo en el que estamos viviendo, con los líderes mundiales que tenemos, tristemente se están optando por todo lo contrario.