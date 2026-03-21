Estero Salado contaminado: muebles, refrigeradoras y colchones flotan en Las Malvinas

A las orillas del estero Salado, entre Las Malvinas y Cristo del Consuelo, llega basura de todo tipo

Artículos de todo tipo flotan en el estero Salado, que funciona como límite natural entre Las Malvinas y Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil.

La vegetación en las riberas del estero Salado, entre los sectores de Las Malvinas y Cristo del Consuelo, es opacada por tarrinas, colchones, fundas, muebles, llantas y otros artículos.

En las aguas de uno de los referentes naturales más importantes de la ciudad flotan objetos como refrigeradoras o hieleras. Este recurso se ha convertido en un basurero hace décadas.

Muebles, tarrinas y otros objetos flotan a la altura de Las Malvinas. JOFFRE FLORES

EXPRESO recorrió este punto del estero Salado, este sábado 21 de marzo de 2026, y constató cómo la contaminación provocada por el ser humano sigue siendo un atentado a la vida.

La misma situación que se vive en estos días en las calles de Guayaquil, debido a los problemas en la recolección de la basura por el toque de queda, se replica en las aguas del Salado.

La diferencia es que esta problemática lleva años sin que las autoridades, las empresas que contaminan sus aguas y la ciudadanía, pongan un freno para que el estero Salado deje de ser considerado un botadero a cielo abierto.

A los problemas ambientales se suma la inseguridad ciudadana.

EXPRESO recogió, en octubre del 2025, cómo se roba y extorsiona incluso pidiendo transferencias bancarias a quienes transitan por el Malecón del Salado.

En este sector del suroeste de Guayaquil se captó la acumulación de basura en el estero Salado

El ecosistema del estero Salado es severamente afectado por los desechos que flotan en sus aguas. JOFFRE FLORES

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¿Cuál es el modelo que analiza el Municipio para 2027?

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Un plan de remediación integral del estero Salado es lo que el Municipio de Guayaquil analiza para 2027, según comentó -en febrero del 2026- el entonces director de Aseo Cantonal, Fernando Cornejo.

El exfuncionario comentó que recoger solo los desechos sólidos es una medida de mitigación, pero no una solución, por parte de la empresa Visolit.

Por eso se revisaría el contrato con la compañía para dejar listo un estudio que ofrezca un modelo diferente, señaló Cornejo.

Sin embargo, con su salida de la Alcaldía, a inicios de marzo del 2026, se desconoce si esta iniciativa seguirá su curso o se estancará como la basura en el estero Salado.

La basura contamina el estero Salado en diversos puntos, sin que hasta ahora se tomen acciones que frenen esta problemática ambiental. JOFFRE FLORES

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