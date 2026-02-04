Basura en Guayaquil: Municipio alista nuevo modelo de gestión para 2027

Se prevé importar maquinaria y ofrecer recolección todos los días sin incrementar las tasas

Visolit y Urvaseo se encargan de la gestión de desechos y su recolección, en el estero Salado y las calles de la ciudad.

Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, confirmó en una entrevista con EXPRESO que el Municipio de Guayaquil ejecuta actualmente los estudios técnicos y financieros para modificar el sistema de aseo cantonal. El objetivo central es establecer una recolección diaria de basura en toda la ciudad una vez que finalice el contrato vigente con el consorcio Urvaseo, programado para octubre de 2027.

El esquema actual no alcanza

La administración municipal reconoce que el esquema actual resulta insuficiente para la demanda de una urbe con más de tres millones de habitantes. Según Cornejo, aunque los contratistas actuales cumplen con lo estipulado legalmente, el diseño del servicio heredado (que en muchos sectores opera con frecuencia interdiaria) genera brechas sanitarias insostenibles.

Fernando Cornejo desempeña varios cargos en el Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez CORTESÍA

"Tú tienes frecuencias interdiarias en ciertos sectores... recoges los desechos lunes, miércoles y viernes. ¿Qué sucede de lunes hasta el miércoles? Pasan 48 horas hasta que regresa el recolector. Pero de ahí regresas el lunes, entonces pasan 72 horas", detalló el funcionario a este Diario. "Que no tengamos recolección diaria en toda Guayaquil es una locura", añadió.

Promesa: Cobertura total sin que cueste más

Aunque los contratos actuales impiden una modificación inmediata, la Dirección de Aseo Cantonal y Mercados trabaja en los términos de referencia para el futuro proceso de licitación. La proyección oficial apunta a que el nuevo modelo cubra el servicio "puerta a puerta" todos los días de la semana, sin aumento tarifario.

Recolección y limpieza por parte de Urvaseo CORTESÍA

Maquinaria inexistente y expropiaciones

La implementación de este nuevo sistema requiere una reingeniería logística que va más allá de cambiar horarios. El también "CEO" del Municipio explicó que se deben realizar inversiones con años de anticipación debido a la falta de equipamiento especializado en el mercado local.

"Hay que hacer importación de maquinarias para este tipo de contratos porque no las hay en el país", señaló, refiriéndose a la producción de vehículos recolectores y transportadores específicos para el nuevo modelo.

Además, el plan contempla la creación de infraestructura de transferencia para reducir tiempos y costos operativos. "Habrá hacer ciertas expropiaciones para tener centros de transferencia en donde podamos compactar para poder bajar costos al momento de transportar", reveló Cornejo.

Estero Salado: Remediar, no solo limpiar

El contrato con Visolit, encargado de la limpieza del Estero Salado, también está bajo revisión para el periodo post-2027. Cornejo cuestionó la efectividad a largo plazo de solo retirar los desechos sólidos del espejo de agua (540 hectáreas), calificándolo como una medida de mitigación y no de solución.

Recuperación del estero Salado, en el ramal de ECOTEC Carlos Pino / EXPRESO

El funcionario recordó que durante décadas, zonas industriales y residenciales como Urdesa y la Kennedy descargaron aguas servidas directamente al estero. Si bien esas tuberías fueron selladas en administraciones pasadas, el daño ambiental en el sedimento persiste. Por ello, el Municipio busca coordinar con la Dirección de Ambiente y Circular EP un plan de remediación integral del estero, superando el modelo actual de recolección superficial.

Teniendo en cuenta que el vencimiento del contrato es en octubre de 2027 (cuando pueda estar posesionado otro alcalde), adelantaron que igual piensan dejar pliegos listos. "Nosotros somos respetuosos de la seguridad jurídica... pero vamos a dejar un nuevo estudio y, si el tiempo da, vamos a dejar el nuevo contrato adjudicado", concluyó.

