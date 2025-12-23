Así serán los controles de tránsito y servicios en Guayaquil por Navidad y fin de año

Durante el feriado, Guayaquil tendrá más controles en vías, terminales y zonas comerciales. La Metrovía será gratis este 25

El servicio de la Metrovía será gratis este 25 de diciembre usando la tarjeta La Guayaca (no se debita saldo).

Durante los días de feriado por Navidad y fin de año, Guayaquil tendrá un refuerzo de controles de tránsito en calles, vías de salida y zonas de alta afluencia. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), según el comunicado enviado la tarde de este 23 de diciembre, activó un operativo especial que se mantendrá hasta el feriado de Año Nuevo.

Cambian los horarios de la revisión vehicular en Guayaquil por Navidad y fin de año Leer más

En total, 920 agentes y 297 vehículos estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad, con énfasis en lugares donde se concentra el mayor movimiento de personas y vehículos. Entre ellos constan las terminales terrestres, los corredores navideños, la Ruta de los Monigotes, zonas comerciales como la Bahía y los principales centros comerciales.

(Le puede interesar leer: Ni la escuela fue refugio: asesinan a menor frente a su colegio en Guayaquil)

Ante el incremento de viajes por las fiestas, también se realizarán controles en la vía a la costa, donde se revisará que los conductores tengan su documentación en regla, cumplan con las condiciones técnicas del vehículo y circulen con placas visibles.

(Lo invitamos a leer: Siniestros viales en Guayaquil: Estas son las 10 novedades de las últimas horas)

La vía a la costa tendrá operativos especiales por la salida de turistas, con revisión de documentos, placas y condiciones del vehículo.

Además, se mantendrán los operativos nocturnos para prevenir siniestros de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, especialmente en avenidas de alto flujo.

Una semana marcada por los siniestros viales

En las últimas horas, varias vías del norte y sur de Guayaquil se convirtieron nuevamente en escenarios de inseguridad vial, con al menos una decena de siniestros reportados por autoridades de tránsito. Los incidentes comenzaron la noche del 22 de diciembre y continuaron en la madrugada del 23, afectando avenidas como Juan Tanca Marengo, Carlos Julio Arosemena y Domingo Comín, donde se registraron choques y colisiones que requirieron la presencia de agentes de tránsito y personal de emergencia.

Sin radares: qué opciones tiene Guayaquil para disminuir accidentes Leer más

Entre los hechos atendidos también hubo impactos entre vehículos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la avenida San Jorge en la ciudadela Kennedy y otros sectores donde las unidades quedaron dañadas y se requirió asistencia de los bomberos. Estas novedades se suman a una tendencia de siniestros que periódicamente registra la ciudad, en un contexto donde incluso la vía Perimetral y accesos principales han visto percances con tráileres y otros vehículos pesados en semanas recientes.

Servicios gratuitos durante el feriado

En cuanto a servicios, el 25 de diciembre el pasaje de la Metrovía será gratuito, siempre que los usuarios pasen su tarjeta La Guayaca, sin que se debite saldo. Ese mismo día, y también del 1 al 4 de enero de 2026, los espacios regulados por parquímetros no tendrán costo.

Personal en las vías 920 agentes y 297 vehículos estarán desplegados en Guayaquil durante el feriado de Navidad y fin de año.

Las autoridades recomiendan a los conductores y peatones respetar las normas de tránsito para evitar incidentes durante las celebraciones.