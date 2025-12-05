Sin radares: qué opciones tiene Guayaquil para disminuir accidentes

La ciudad debe apostar a otras herramientas para minimizar los siniestros sin la utilización de los dispositivos

En la cooperativa Pájaro Azul, en el norte de Guayaquil, hay un espacio de seguridad vial.

Guayaquil debe apostar a que los radares sean la última herramienta para reducir accidentes, según expertos consultados por EXPRESO. Antes de llegar a ese punto, coinciden, la ciudad necesita establecer parámetros claros y trabajar en educación, gestión y control.

Dennys Narváez, formador de seguridad vial de Conduespol, sostiene que una ciudad más segura no se construye castigando primero, sino educando.

La formación, dice, debe explicar con claridad los límites de velocidad, las zonas preventivas y los tramos críticos, porque “la educación vial construye conciencia, no miedo”. Y recalca que esta capacitación debe ser permanente, no una reacción temporal tras un accidente: “Una campaña dura poco en la mente; el objetivo no es evitar multas, sino evitar muertos”.

Narváez insiste en que cualquier medida debe partir de un análisis técnico de las vías.

En la vía a la costa, por ejemplo, conviven tramos rápidos con zonas urbanas de flujo peatonal, donde una velocidad excesiva reduce drásticamente el tiempo de reacción.

El especialista explica que en estos casos se requieren señalización adecuada, semaforización, reductores, agentes visibles y patrulleros estratégicamente ubicados, todo acompañado de un monitoreo que permita evaluar si las acciones realmente funcionan.

Tránsito en Guayaquil: Aplicación de inteligencia artificial

El urbanista Felipe Espinosa coincide en que las soluciones aisladas -como instalar cámaras o ampliar vías- no corrigen el problema. A su criterio, Guayaquil necesita trabajar en una mancomunidad de tránsito con los cantones vecinos y enfocarse en la gestión del tráfico, no solo en obras.

Esa gestión, explica, puede modernizarse inmediatamente con recursos que ya existen: las cámaras del ECU-911 y las municipales, muchas con visión 360 grados y capaces de registrar el comportamiento vial en tiempo real.

Con esa base, Espinosa propone implementar un “gemelo digital”: un modelo virtual que transforma los videos de las cámaras en datos procesados por inteligencia artificial. En ese sistema, los vehículos se representan como pequeños puntos que fluyen sobre un mapa, lo que permite identificar cuellos de botella, anticipar incidentes y tomar decisiones rápidas.

La IA podría ajustar semáforos, enviar agentes a puntos críticos, activar protocolos cuando un vehículo se detiene.

El experto argentino Pedro Scarpinelli complementa que la estrategia debe incluir un control estricto en la emisión de licencias, pues en Ecuador se han evidenciado casos de documentos obtenidos sin cumplir el procedimiento legal.

El especialista añade que también es indispensable mejorar la infraestructura vial y los entornos urbanos para reducir velocidades y proteger a peatones y ciclistas.

