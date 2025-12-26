Ecuador registra déficit de $856 millones en balanza comercial de servicios

Bolivia registra el mayor dinamismo exportador (18,7%) en servicios de la Comunidad Andina pese a crisis interna

El país exportó en el primer semestre de 2025 $1.980 millones en servicios pero importó $2.836 millones.

Ecuador registró un déficit comercial de servicios de $856 millones en el primer semestre de 2025, según su último informe de la Comunidad Andina (CAN). El país exportó $1.980 millones en servicios pero importó $2.836 millones, generando una brecha negativa que contrasta con el dinamismo de Bolivia, que lideró el crecimiento exportador regional con 18,7% pese a enfrentar una severa crisis económica interna.

Los datos trimestrales de la CAN revelan un deterioro progresivo en la balanza de servicios ecuatoriana. En el primer trimestre, Ecuador exportó $986 millones e importó $1.369 millones, generando un déficit de $383 millones. Para el segundo trimestre, las exportaciones apenas crecieron a $994 millones (+0,8%) mientras las importaciones aumentaron a $1.467 millones (+7,1%), ampliando el déficit a $473 millones.

Esta tendencia negativa contrasta con la recuperación regional. Mientras Ecuador mostró un crecimiento exportador semestral promedio de 5,05%, Bolivia alcanzó 14,75%, Colombia 11,45% y Perú 7,45%. Solo en importaciones de servicios, Ecuador destinó $2.836 millones semestrales, cifra que supera el total de exportaciones de servicios de Bolivia ($653 millones) y se acerca al de Perú ($3.468 millones).

Ecuador depende cada vez más de servicios que vienen de afuera

El problema ecuatoriano va más allá de las cifras: el país gasta $1,43 en servicios extranjeros por cada dólar que genera vendiendo servicios propios. En 2024, esa relación era de $1,39, lo que muestra que la situación empeora. Ecuador depende cada vez más de servicios que vienen de afuera —como transporte, telecomunicaciones y consultoría— sin desarrollar suficientes servicios propios para vender al exterior.

Ecuador: Déficit de generación se agrava en 2026 por centrales fallidas y más demanda Leer más

Bolivia, con una economía significativamente menor, logró el mejor desempeño exportador de servicios de la región durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando $318 millones con un crecimiento de 18,7%. Le siguieron Colombia (12,5%), Perú (9,4%) y Ecuador con apenas 4,9%, el menor dinamismo regional.

Las cifras históricas de la CAN revelan que Ecuador no ha logrado recuperar los niveles de exportación de servicios previos a la pandemia. Mientras en 2019 exportaba $1.003 millones en el segundo trimestre, para 2025 apenas alcanzó $994 millones, evidenciando un estancamiento de seis años.

La paradoja boliviana resulta llamativa considerando que el país atraviesa escasez de divisas, inflación creciente y un tipo de cambio paralelo que duplica el oficial. Pese a estas restricciones, Bolivia mantuvo una estrategia de diversificación hacia servicios de mayor valor agregado.

Sectores perdidos: la brecha digital se amplía

El análisis sectorial muestra las oportunidades desaprovechadas por Ecuador en áreas de alto crecimiento. El sector de telecomunicaciones, informática e información movió $659 millones a nivel regional en el segundo trimestre, con un crecimiento sostenido de 14,6% que Ecuador no ha sabido aprovechar.

Fabián Calero, incluido en demanda a Progen, da clases en la Politécnica Nacional Leer más

Particularmente llamativo resulta el caso de los servicios de manufactura sobre insumos físicos, donde Bolivia alcanzó $46 millones frente a los $30 millones de Colombia y apenas $8 millones de Ecuador. Este sector, que incluye procesamiento, montaje y empacado especializado, experimentó un crecimiento explosivo de 204,1% a nivel regional.

Los otros servicios empresariales, que incluyen consultoría, servicios técnicos y desarrollo experimental, crecieron 13% regionalmente y representan $1.173 millones del mercado andino. En contraste, sectores como servicios financieros (-7,4%) y construcción (apenas $1 millón regional) muestran debilidades, pero Ecuador tampoco capitalizó oportunidades en áreas de crecimiento positivo como mantenimiento y reparación (+17,6%) o seguros y pensiones (+8,7%).

La dependencia ecuatoriana en servicios tradicionales como viajes (47,6% de exportaciones) contrasta con la diversificación regional hacia sectores digitales y de mayor valor agregado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ