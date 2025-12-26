Expreso
El país exportó en el primer semestre de 2025 $1.980 millones en servicios pero importó $2.836 millones.Freepik

Ecuador registra déficit de $856 millones en balanza comercial de servicios

Bolivia registra el mayor dinamismo exportador (18,7%) en servicios de la Comunidad Andina pese a crisis interna

Ecuador registró un déficit comercial de servicios de $856 millones en el primer semestre de 2025, según su último informe de la Comunidad Andina (CAN). El país exportó $1.980 millones en servicios pero importó $2.836 millones, generando una brecha negativa que contrasta con el dinamismo de Bolivia, que lideró el crecimiento exportador regional con 18,7% pese a enfrentar una severa crisis económica interna.

Los datos trimestrales de la CAN revelan un deterioro progresivo en la balanza de servicios ecuatoriana. En el primer trimestre, Ecuador exportó $986 millones e importó $1.369 millones, generando un déficit de $383 millones. Para el segundo trimestre, las exportaciones apenas crecieron a $994 millones (+0,8%) mientras las importaciones aumentaron a $1.467 millones (+7,1%), ampliando el déficit a $473 millones.

Esta tendencia negativa contrasta con la recuperación regional. Mientras Ecuador mostró un crecimiento exportador semestral promedio de 5,05%, Bolivia alcanzó 14,75%, Colombia 11,45% y Perú 7,45%. Solo en importaciones de servicios, Ecuador destinó $2.836 millones semestrales, cifra que supera el total de exportaciones de servicios de Bolivia ($653 millones) y se acerca al de Perú ($3.468 millones).

Ecuador depende cada vez más de servicios que vienen de afuera

El problema ecuatoriano va más allá de las cifras: el país gasta $1,43 en servicios extranjeros por cada dólar que genera vendiendo servicios propios. En 2024, esa relación era de $1,39, lo que muestra que la situación empeora. Ecuador depende cada vez más de servicios que vienen de afuera —como transporte, telecomunicaciones y consultoría— sin desarrollar suficientes servicios propios para vender al exterior.

Bolivia, con una economía significativamente menor, logró el mejor desempeño exportador de servicios de la región durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando $318 millones con un crecimiento de 18,7%. Le siguieron Colombia (12,5%), Perú (9,4%) y Ecuador con apenas 4,9%, el menor dinamismo regional.

Las cifras históricas de la CAN revelan que Ecuador no ha logrado recuperar los niveles de exportación de servicios previos a la pandemia. Mientras en 2019 exportaba $1.003 millones en el segundo trimestre, para 2025 apenas alcanzó $994 millones, evidenciando un estancamiento de seis años.

La paradoja boliviana resulta llamativa considerando que el país atraviesa escasez de divisas, inflación creciente y un tipo de cambio paralelo que duplica el oficial. Pese a estas restricciones, Bolivia mantuvo una estrategia de diversificación hacia servicios de mayor valor agregado.

Sectores perdidos: la brecha digital se amplía

El análisis sectorial muestra las oportunidades desaprovechadas por Ecuador en áreas de alto crecimiento. El sector de telecomunicaciones, informática e información movió $659 millones a nivel regional en el segundo trimestre, con un crecimiento sostenido de 14,6% que Ecuador no ha sabido aprovechar.

Particularmente llamativo resulta el caso de los servicios de manufactura sobre insumos físicos, donde Bolivia alcanzó $46 millones frente a los $30 millones de Colombia y apenas $8 millones de Ecuador. Este sector, que incluye procesamiento, montaje y empacado especializado, experimentó un crecimiento explosivo de 204,1% a nivel regional.

Los otros servicios empresariales, que incluyen consultoría, servicios técnicos y desarrollo experimental, crecieron 13% regionalmente y representan $1.173 millones del mercado andino. En contraste, sectores como servicios financieros (-7,4%) y construcción (apenas $1 millón regional) muestran debilidades, pero Ecuador tampoco capitalizó oportunidades en áreas de crecimiento positivo como mantenimiento y reparación (+17,6%) o seguros y pensiones (+8,7%).

La dependencia ecuatoriana en servicios tradicionales como viajes (47,6% de exportaciones) contrasta con la diversificación regional hacia sectores digitales y de mayor valor agregado.

