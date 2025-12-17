Celec halla presunto nexo entre Calero y red “criminal” de Progen

El Estado interpuso una demanda contra Progen en EE. UU. La firma habría presentado documentos falsos sobre su experiencia

En la visita de mayo de 2024 a Tampa, EE. UU., Progen “afirmó falsamente que había fabricado los nuevos generadores eléctricos en ese lugar", según la demanda.

Un año después de que venció el plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios (MW) en las centrales térmicas Quevedo III y Salitral, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este 16 de diciembre de 2025 en sus redes sociales que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda en contra de esta empresa en Estados Unidos.

“Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país”, mencionó en su cuenta de X.

Esta acción fue presentada el 15 de diciembre de 2025 ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, en contra de Progen Industries, LLC, y Genertek Power Corp., junto con sus principales ejecutivos y otras entidades como Astrobryxa, una subcontratista local de Progen.

La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), en representación del Estado, presentó este recurso por presunto fraude, enriquecimiento injusto, violaciones de la Ley de Florida contra Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas y una conspiración para causar un perjuicio a esta empresa estatal, tras obtener “contratos valiosos” y extraer casi $110 millones, sin entregar “nada de valor al Ecuador”.

Progen presentó presuntos documentos falsos

Celec delegó en 2024 a su unidad de negocio Termopichincha la firma de dos contratos de emergencia para construir y poner en marcha estas plantas, en medio de la crisis eléctrica que atravesaba el país.

El objetivo era instalar 100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo III. Según los contratos, la primera planta debió haber iniciado sus operaciones en noviembre de 2024 y la segunda en diciembre de 2024. Desde entonces ha transcurrido ya más de un año y las plantas siguen inconclusas (ver gráfico).

Sin embargo, luego de que “Celec descubre la verdad” en 2025 (como detalla este escrito), se identificó que esta firma habría presentado supuesta información falsa y referido experiencia en la fabricación de estos equipos, sin tenerla. “Conformaron una empresa criminal que aprovechó una crisis nacional para malversar casi $110 millones del Ecuador”.

Aunque especialistas del sector eléctrico, medios de comunicación, la Comisión Nacional Anticorrupción, el asambleísta Lenín Barreto y más advirtieron ya en 2024 que Progen no contaba con experiencia para fabricar este tipo de equipos.

Celec reconoció también la visita realizada en mayo de 2024 a Tampa, EE. UU., por funcionarios de este Gobierno. Progen “afirmó falsamente que había fabricado los nuevos generadores eléctricos en ese lugar y que estaban en condiciones adecuadas para ser entregados a Celec”.

En esta visita participaron el exministro de Energía y Minas, Roberto Luque, y Fabián Calero, exgerente de Celec y luego designado viceministro de Electricidad. Pero la demanda no cita sus nombres.

El nexo entre Progen y Astrobryxa

El escrito precisa también que Progen reclutó a Astrobryxa S. A. “como participante en su empresa criminal”, para que actuara como subcontratista en la instalación de generadores de energía de Quevedo III y Salitral. Ante eso, se puntualiza, Progen pagó a Astrobryxa $20 millones por sus supuestos servicios como subcontratista.

Y agrega que, según información y supuestos, Astrobryxa es una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, gerente general de Celec al momento de la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, “Calero huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero”.

Tras conocer sobre la presentación de esta demanda, Barreto mencionó que dentro de este proceso se debe considerar que sobre Calero (que delegó esta contratación) estaban Luque. Y luego, la actual ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que ordenó pagos a esta empresa pese a los incumplimientos que tuvo ya esta firma. Por esta razón, según el legislador, deberían ser investigados. “El presidente Daniel Noboa no puede olvidarse, porque al parecer su memoria es bastante selectiva”.

El 10 de diciembre pasado, el ministro Luque en Teleamazonas se distanció de este proceso y el de Austral. “Hoy la Fiscalía está actuando en el caso de Progen. Yo he colaborado, he dado versión. Y en ATM espero que suceda lo mismo, que finalmente yo no estuve en ninguna de las dos contrataciones”.

Manzano ha hecho lo propio, al mencionar que ella asumió este cargo desde el 19 de octubre de 2024, luego de la firma de estos contratos. Además, ha manifestado que durante su gestión se solicitó un examen especial para estos contratos. También se separó a los presuntos responsables de esta contratación.

EXPRESO intentó contactar a Karla Saud y a Calero para consultar sobre el supuesto vínculo con la red de Progen. Aún espera una respuesta.

¿Que hace Astrobryxa?

Astrobryxa es una empresa de construcción de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles y otras infraestructuras, según información de la Superintendencia de Compañías.

Karla Saud Calero consta como accionista de esta compañía, que se encuentra activa y fue registrada en Guayaquil en septiembre de 2013.

Además, aparte de la demanda en Estados Unidos, la Celec demandó por presunta estafa a Progen en Ecuador. La Contraloría General del Estado (CGE) presentó también ante la Fiscalía indicios de responsabilidad penal en la contratación con Progen.

