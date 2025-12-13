Mazar: cota del embalse bajó ante la escasez de lluvias; ¿habrá apagones en Ecuador?

Entre el 1 y 13 de diciembre de 2025, la cota descendió 3,48 metros. Hasta el mediodía de este sábado estaba a 2.149,8 msnm

El aumento inusual de temperaturas en las últimas semanas y la escasez de lluvias en Ecuador causaron que las miradas se dirijan nuevamente a la central hidroeléctrica Mazar, que cubre alrededor del 40 % de la demanda de energía eléctrica del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó el 11 de diciembre de 2025 que durante los primeros 10 días de diciembre de 2025, varias zonas del país han registrado un período con escasas lluvias y temperaturas diurnas más altas de lo habitual para esta época del año.

“Esta combinación de poca lluvia y altas temperaturas podrían provocar un secado rápido de los suelos y vegetación, lo que puede incrementar el riesgo de incendios forestales”, advierte la entidad y prevé que para los próximos 10 días no se esperan lluvias significativas a escala nacional.

Los efectos de las altas temperaturas y la escasez de lluvias en la generación eléctrica

En el Austro, la escasez de lluvias ha causado, por ejemplo, que se reduzca el caudal que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW.

De acuerdo con información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur, entre el 1 de diciembre de 2025 y este 13 de diciembre, el caudal pasó de 99,7 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 43,7 m³/s.

Además, se evidencia que la cota del embalse Mazar -que acumula un volumen total de 410 millones de metros cúbicos de agua para alimentar al complejo Paute Integral- empezó a descender después de mantenerse entre marzo y noviembre de 2025 cerca de su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En cambio, entre el 1 y 13 de diciembre de 2025 la cota de Mazar se redujo en 3,48 metros. Hasta el mediodía de este sábado estaba en 2.149,8 msnm. Pero ¿qué implicaciones tiene para la generación de energía estar en este punto?

¿Qué efecto tiene la caída de la cota de Mazar en la generación de energía eléctrica?

Darío Dávalos, consultor energético, refirió que la caída en la cota de Mazar obedece al “veranillo anómalo” que se experimenta en el país desde diciembre de 2025. Sin embargo, precisó que la reciente caída en las reservas de agua de este complejo “no significa directamente que habrá apagones” en Ecuador.

Dávalos recordó que la reserva actual de la presa de Mazar, tal como esta, puede seguir generando energía en promedio entre 30 y 40 días, según el aporte que se realice con esta planta. Y recordó que el mínimo de la cota de Mazar es 2.098 msmn. Es decir, cuando se llega a este nivel no se recomienda emplear el agua para generar y evitar posibles daños en las turbinas.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reaccionó también ante las dudas que genera en redes sociales la caída en la cota de Mazar.

En la noche del 12 de diciembre en su cuenta de X publicó: “Buenas noches! Si algo comunicamos y aprendimos es ver la cota máxima del embalse de Mazar, que es 2.153; como ven la línea roja demuestra que estamos al 93.83 % cuando el 2024 en esta misma época llegamos a 24.38 %. Estamos bien. Tengamos estos días previos a la Navidad en paz”, refirió la funcionaria incluyendo una gráfica.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reaccionó también ante las dudas que genera la caída en la cota de Mazar. Captura de pantalla

Pese a que el escenario actual no representa un riesgo inminente de apagones, Dávalos precisó que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) advirtió que es clave que el Estado sume nueva generación para cubrir el déficit del estiaje de 2025 (966,5 MW) y así, ante una eventual sequía, no se suspenda el servicio de energía eléctrica, como ocurrió en 2024.

