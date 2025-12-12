Austral: Celec reclama $131 millones por el fracaso de central térmica Esmeraldas III

Esmeraldas III fue contratada en agosto de 2024 para que aporte 91 megavatios La instalación de los motores está inconclusa

El exviceministerio de Electricidad, Fabián Calero, supervisó en abril de 2025 la instalación de los generadores en Esmeraldas III.

La historia se repite. La posibilidad de contar con los 91 megavatios (MW) de generación eléctrica que debía aportar la central térmica Esmeraldas III, a cargo de Austral Technical Management (ATM), se aleja, del mismo modo que ocurrió meses atrás con las plantas Quevedo y Salitral (150 MW) contratadas con Progen.

Tras cancelar a Austral $71,4 millones, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, que significa el 80 % del total contratado ($89,9 millones), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) presentó evidencias dentro del proceso de arbitraje de fondo, que resolverá la controversia entre la Celec y ATM. Y, a la vez, se inició acciones legales en contra de la firma uruguaya.

Dentro del proceso de arbitraje de fondo que se tramita en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), la entidad estatal reclama $131 millones a ATM para “recaudar nuevamente los recursos entregados” dentro del contrato. Y así cubrir las afectaciones causadas por este fallido proyecto, firmado en agosto de 2024 en medio de la crisis eléctrica que afectó al país.

Así lo informó este 10 de diciembre de 2025 Jorge Jácome, gerente general de la Celec, en una entrevista en radio Centro. “Hemos presentado todas las pruebas que van a dar sin duda el perjuicio que ha tenido Ecuador por esta empresa; y para que se rechace su petición”.

Austral: La instalación de los generadores de Esmeraldas III está pendiente

Este procedimiento es distinto al arbitraje de emergencia que planteó Austral y que tuvo ya una resolución en agosto de 2025. Entonces, un árbitro dispuso mantener el contrato entre la Celec y ATM y ordenó a la estatal abstenerse de iniciar o continuar con la terminación unilateral, ejecutar garantías o cobrar multas mientras se resuelve la controversia.

El laudo cautelar obligó también a ATM a continuar con la instalación de los 48 generadores contratados. Sin embargo, la puesta en marcha de esta central térmica no se ha concretado.

Austral Technical Management mediante un comunicado difundido el 5 de diciembre de 2025 negó haber abandonado este proyecto y sostuvo que sus funcionarios asisten diariamente a las instalaciones a pesar de la paralización impuesta de forma unilateral “por parte del administrador del contrato, el ingeniero José María Estupiñán y del equipo de fiscalizadores liderado por el ingeniero José Luis Sampietro”.

“ATM se ha visto impedida de continuar con las pruebas de generación y conexión al Sistema Nacional Interconectado porque, desde julio, el administrador del contrato y el equipo de fiscalizadores abandonaron el proyecto”, añadió la firma.

Jácome tiene una versión distinta. Aseguró que la Celec ha dado “todas las facilidades” para que Austral cumpla con el contrato y realice la conexión para incorporar al sistema nacional la generación contratada. “Mientras no lo hagan las multas siguen pasando día a día”. Pero no detalló montos.

Jácome alertó también que Austral no ha cumplido hasta la fecha con las exigencias del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para que se conecte al sistema con seguridad.

Ante este escenario, Gabriel Secaira, consultor energético, mencionó que la posibilidad que el país cuente con los 91 MW contratados es baja. “Las pruebas que se debían hacer fueron fallidas, es complicado que puedan operar en este año. La Celec deberá tomar una decisión sobre qué hará con estos equipos”.

Esmeraldas III debía concluir, inicialmente, en enero de 2025. Luego se extendió una prórroga hasta abril pasado y aún no opera.

Celec presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada en contra de ATM

A la par de este proceso, la Celec presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada en contra de ATM, Jácome refirió que se busca que la Fiscalía determine a los autores y se sancione a los responsables de la contratación de esta obra, que fue observada en julio de 2025 por la Contraloría General del Estado, junto con Salitral y Quevedo (Progen).

Entonces, el órgano de control identificó, por ejemplo, que Austral importó equipos incompatibles con la frecuencia que requiere el sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz).

La entidad evidenció también que hubo fallas en el proceso de contratación. Incluso se advirtió que parte de los motores no eran nuevos. Ante estos hallazgos, la Contraloría estableció responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios penales.

Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador, señaló que los procesos legales pueden tomar años. Y, recordó que ATM fue creada pocos meses antes de firmar el contrato en Ecuador. “Se puede hacer los esfuerzos para recuperar algo de lo invertido, pero la probabilidad de éxito es muy poca”.

