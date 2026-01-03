Guardaparques sembraron 400 plántulas de Scalesia en la isla Isabela

En una nueva acción de conservación dentro del Parque Nacional Galápagos, los guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), junto con organizaciones aliadas como Galápagos Conservancy y la Fundación Charles Darwin, llevaron a cabo otra jornada de reforestación en el área de Cerro Grande, en la isla Isabela.

Durante esta actividad se sembraron 400 nuevas plántulas de Scalesia cordata, una especie de árbol endémica única de los volcanes Cerro Azul y Sierra Negra y de todo el sur de la isla Isabela, considerada altamente amenazada por la pérdida de hábitat y las plantas invasoras.

Este aporte forma parte de un proyecto más amplio para restaurar y recuperar las poblaciones de Scalesia cordata, que ha visto un dramático descenso en las últimas décadas. Las actividades de conservación incluyen la producción de plántulas en viveros de la DPNG, el control de especies invasoras y la siembra en zonas estratégicas donde las condiciones ambientales son favorables para su crecimiento.

Proyectos verdes en 2025

Durante el año 2025, el DPNG también reforestó arbustos endémicos como Pleuropetalum darwinii y especies nativas adicionales, entre ellas Croton scouleri, todas producidas en viveros locales para asegurar su adaptación al entorno. Estas plantaciones buscan no solo aumentar la cobertura vegetal, sino también frenar la expansión de especies invasoras y favorecer la recuperación de la fauna asociada.

Además, durante actividades comunitarias y ambientales realizadas en 2025, se llevaron a cabo reforestaciones simbólicas y educativas con cientos de plantas endémicas, reforzando la participación local y la conciencia sobre la conservación del frágil ecosistema de Galápagos.

