El horno de leña, un legado ancestral en Manabí

Tras el año 2020, la demanda de este tipo de cocinas aumenta en la provincia

Hornos. Los hornos de leña son bastante usados en Manabí para conservar el sabor original de las recetas.

En la parroquia Sosote, territorio de Rocafuerte en la provincia de Manabí, artesanos como Rogelio Montes llevan más de una década dedicados a la banistería y a la creación de piezas de madera y artesanía.

Te puede interesar En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal

En los últimos años, Montes ha enfocado su labor en la elaboración de hornos de leña, un instrumento ancestral que ha vuelto a ganar popularidad entre quienes valoran la autenticidad gastronómica.

“En este oficio tengo cerca de 11 años, trabajando la madera y la artesanía. Ahora, con los hornos de leña, la demanda ha aumentado un poco más. Normalmente, en medio día se puede terminar un horno, y en la semana se logran producir unos diez, de diversos tamaños”, explica Montes.

Vecinos se unen para rehabilitar canales de riego en Tungurahua Leer más

Este artesano agrega que la clientela busca hornos resistentes, elaborados con maderas de calidad como teca, laurel o pechiche, que garanticen durabilidad. “Estos instrumentos están hechos para durar, y son heredables, van de generación en generación. Para prevenir daños como la apolilla, la madera se cura con un líquido especial y se protege con sellador antes de ponerle la lámina”, detalla.

Fanny Vergara, oriunda de la parroquia Vargas Torres, uno de los rincones donde mayor énfasis e importancia se le ha dado al horno de leña, indica que se preserva el uso de este instrumento, reforzando la identidad gastronómica y cultural de la región.

“A través del horno se generaba una forma de conservar los alimentos, especialmente las carnes, y se desarrollaban técnicas de cocción, conservación y preparación autóctona”, señala la artesana.

El horno no solo tiene un valor cultural, sino que también es un dinamizador de la economía

El horno no solo tiene un valor cultural, sino que también es un dinamizador de la economía para los manabitas. A raíz de la pandemia, su uso se popularizó en hogares más allá de la ruralidad, y en Vargas Torres y otros puntos de Manabí los artesanos han fortalecido su labor elaborando hornos bajo pedido.

Décimo tercer sueldo 2025: ¿varía el pago dependiendo de la provincia? Leer más

Se calcula que unos 500 artesanos en la provincia están involucrados, de manera directa o indirecta, en esta actividad artesanal.

Para construir un horno de leña se requiere de buena madera, como teca, laurel o pechiche. Luego se dejan los espacios donde irán colocadas las ollas de barro. Una vez finalizado, se rellena con tierra y se introduce ceniza de leña que se va quemando durante la cocción, garantizando la preparación de los alimentos de manera tradicional, narran los artesanos.

Desde el 21 de abril de 2023, el horno de leña ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial del Ecuador. Este reconocimiento no solo lo convierte en un símbolo de autenticidad gastronómica, sino que también refuerza la economía local y la preservación del saber ancestral.

Para Rogelio Montes y otros artesanos, cada horno no es solo un objeto funcional, sino un legado cultural que une generaciones y mantiene viva una tradición que representa la identidad y creatividad de Manabí.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!