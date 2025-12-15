Carlos Lindao: el ecuatoriano de 123 años busca validar su increíble longevidad

Su familia lo considera como el último carbonero del manglar; vive en Puerto El Morro, en la provincia de Guayas

En los últimos días, el nombre de Carlos Alberto Lindao Vera ha despertado el interés nacional. Habitante de Puerto El Morro, este hombre cumplió 123 años el 17 de octubre de 2025, una cifra que por sí sola asombra.

Pero lo que realmente sorprende no es la edad, sino su entereza: con paso firme y mirada lúcida, aún se levanta cada día para trabajar como carbonero, aferrado a un oficio que se niega a soltar.

En la cédula de identidad de Lindao consta como fecha de nacimiento el 17 de octubre de 1902. Él atribuye su longevidad al trabajo diario y a una alimentación libre de químicos. Cuenta que, durante más de doce décadas, su dieta ha sido esencialmente natural.

"Antes la comida era natural. Por eso la gente vivía más y pasaba los 100 (años). Ahora todo tiene químicos", dice Lindao. Sus familiares señalan que el trabajo diario, que se resiste a dejar, también lo mantienen activo. "Se levanta a las cinco de la mañana, está activo todo el día y se acuesta a las siete de la noche. Tiene una energía increíble", cuenta Anita Jordán, su nuera.

Sus familiares piden que sea considerado como patrimonio humano vivo, tal como ha ocurrido con otros ciudadanos. "Mi suegro tiene 123 años, y lleva 110 haciendo carbón. Es el último carbonero del siglo pasado que aún existe. Y merece que lo ayuden", señala Jordán.

El jueves 11 de diciembre, el Concejo Cantonal de Guayaquil le entregó un reconocimiento por su longevidad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, incluso bromeó. "Ya me dijo cuál es el secreto, pero no puedo decirlo (risas). Pero ya se imaginan cuál es el secreto. Voy a aplicarlo, don Carlos. Buen consejo", expresó.

¿Carlos Lindao puede ingresar al libro de los Récord Guinness?

El hombre vivo más longevo del mundo certificado por el Guinness World Records es el brasileño Joao Marinho Neto, de 112 años, luego de que en el 2024 falleciera el británico John Alfred Tinniswood, quien ostentaba la marca.

El ecuatoriano Lindao tiene 123 años, por lo que podría buscar ingresar al libro de récords de Guinness como el hombre más longevo del mundo. Algunas entidades analizan realizar las gestiones para lograr ese objetivo.

