¿Se verá en Ecuador el eclipse solar anillo de fuego del 17 de febrero de 2026?

El eclipse solar anular es uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Revisa aqui en qué países se verá

Un raro fenómeno astronómico llamado eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”, ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026 cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, pero sin cubrirlo por completo debido a que estará más lejos de nuestro planeta. Este alineamiento genera un borde luminoso alrededor del disco lunar que recuerda un anillo ardiente.

La trayectoria donde el “anillo de fuego” podrá apreciarse solo atraviesa regiones remotas de la Antártida y partes del océano Austral, según los cálculos de astrónomos y datos del instituto NASA sobre eclipses. Por ello, en Ecuador no será posible observar el efecto anular completo, pues el país queda fuera de la franja de visibilidad directa de este fenómeno.

En gran parte del hemisferio sur, incluyendo sectores del extremo sur de Sudamérica y sur de África, el eclipse sí se verá como un fenómeno parcial, donde la Luna cubrirá parte del disco solar, aunque sin formar el característico anillo. En esas regiones, la fase parcial comenzará alrededor de las 09:56 UTC (Tiempo Universal Coordinado, la referencia horaria mundial) y se extenderá hasta cerca de las 14:27 UTC, lo que equivale a un rango aproximado entre las 04:56 y 09:27 en Ecuador continental, que se rige por el huso horario UTC-5.

¿Qué se podrá observar desde Ecuador?

Los expertos recuerdan que, aunque desde Ecuador no se observe el “anillo de fuego”, sí podría haber un eclipse parcial muy leve dependiendo de la ubicación y las condiciones del cielo, pero esto debe confirmarse con mapas de visibilidad más detallados en los meses previos al evento. Para observar cualquier fase del eclipse, es indispensable usar gafas especiales o filtros solares con certificación, ya que mirar al Sol sin protección puede causar daño ocular permanente.

Este evento celestial será uno de los principales fenómenos astronómicos de 2026 y forma parte de varios eclipses previstos este año, incluido un eclipse solar total programado para agosto que sí será visible en otras latitudes.

