Arturo Moreno, del PID, sobre el presidente Daniel Noboa: "Hubo algo de ingratitud"

El dirigente del PID sostiene que el presidente Daniel Noboa no cumplió con sus compromisos tras ganar las elecciones de 2023

Arturo Moreno fue candidato a asambleísta en 2023 por la alianza ADN, entre PID y Mover.

¿Se olvidó el presidente de quienes lo impulsaron? Arturo Moreno, dirigente del Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), habla sobre la "ingratitud" de Daniel Noboa tras ganar la presidencia en 2023. Moreno detalla los compromisos incumplidos y cómo la relación se enfrió tras el éxito electoral, marcando un antes y un después en la alianza que venció al correísmo.

Arturo Moreno: "Hubo algo de ingratitud" por parte de Daniel Noboa

A tres años de haber impulsado su llegada al poder, el dirigente del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Arturo Moreno, sostiene que el presidente Daniel Noboa ha sido "ingrato" con las fuerzas políticas que lo llevaron por primera vez al Palacio de Carondelet. En entrevista con EXPRESO, Moreno señaló que tras el triunfo en 2023, la relación se enfrió drásticamente.

"No terminó en nada. Hubo algo de ingratitud, pero tampoco tengo mucho que decir al respecto porque son páginas pasadas del PID", comentó el dirigente. La distancia entre ambos actores políticos se habría consolidado poco después de la posesión presidencial.

Daniel Noboa en la campaña presidencial de 2023 bajo la alianza ADN. ARCHIVO

Los compromisos incumplidos de la alianza ADN

La ingratitud, según Moreno, está directamente vinculada con compromisos incumplidos, incluyendo la asignación de cargos de confianza en el Gobierno Nacional. "Claro, como en toda alianza que se hace. No se llegó a cumplir. Pero ya pasé esa página; ahora quiero dedicarme a lo nuestro. No me es grato tratar ese tema", sentenció.

RELACIONADAS Daniel Noboa se da un baño de victoria a pocas horas del cierre de las votaciones

El origen y el fin de la unión Noboa-PID

El movimiento PID cobró relevancia nacional en 2023 al auspiciar, junto al hoy extinto movimiento Mover (lista 35), la primera candidatura de Noboa. Los hitos de esta relación política incluyen:

Alianza ADN original: La coalición PID-Mover permitió a Noboa pasar a segunda vuelta contra Luisa González.

Victoria electoral: Daniel Noboa alcanzó la Presidencia con el 51,83 % de los votos en el balotaje.

Separación definitiva: Para las elecciones de 2025, Noboa compitió con su propia tienda política (Acción Democrática Nacional), mientras el PID lanzó a Víctor Araus.

En los últimos comicios, Araus no logró superar el 1 % de la votación, mientras que Noboa consolidó su reelección frente a la Revolución Ciudadana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!