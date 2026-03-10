Pantallas y salud mental: ¿Cuánto tiempo deben usarlas los niños?

Celulares, tablets y videojuegos forman parte de la infancia actual. Te contamos cuánto tiempo de pantalla es saludable

El uso excesivo de celulares y tablets puede afectar el sueño y la concentración de los niños.

En muchas casas ocurre la misma escena: un niño con una tablet en las manos, un video que se reproduce sin parar y un adulto que aprovecha esos minutos para terminar alguna tarea. Las pantallas se volvieron parte del día a día de la infancia. Están en el celular, en la televisión, en los videojuegos y hasta en las tareas escolares.

Pero mientras los dispositivos digitales ganan espacio en la rutina familiar, psicólogos y especialistas en desarrollo infantil lanzan una advertencia: no se trata solo de cuánto tiempo pasan los niños frente a una pantalla, sino de cómo y para qué la usan.

El tema preocupa a investigadores, médicos y educadores porque el exceso de tecnología puede influir en el sueño, la atención, las emociones y la forma en que los niños se relacionan con su entorno.

Entonces surge la pregunta que muchos padres se hacen: ¿cuánto tiempo de pantalla es saludable para un niño?

Cuánto tiempo de pantalla recomiendan los especialistas

Las recomendaciones sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia no son iguales para todas las edades. Diversas organizaciones de salud han establecido orientaciones para ayudar a las familias a encontrar un equilibrio.

Menores de 2 años

En los primeros años de vida, los especialistas aconsejan evitar el uso de pantallas.

Durante esta etapa, el cerebro infantil se desarrolla principalmente a través del contacto con otras personas, el juego y la exploración del entorno. Por eso, los expertos recomiendan priorizar la interacción directa con los cuidadores.

Las videollamadas con familiares suelen considerarse una excepción, ya que implican comunicación con otras personas.

Entre 2 y 5 años

Para los niños en edad preescolar, los especialistas sugieren limitar el tiempo de pantalla a una hora diaria.

Además, recomiendan que el contenido sea apropiado para la edad y que los padres o cuidadores acompañen a los menores mientras ven programas o utilizan aplicaciones.

El objetivo es convertir la experiencia digital en una actividad guiada y no en un hábito automático.

Niños en edad escolar

A partir de los 6 años, muchos especialistas consideran razonable no superar las dos horas diarias de entretenimiento digital.

Este tiempo suele referirse al uso recreativo, como videojuegos, redes sociales o videos, y no incluye actividades escolares.

Los expertos insisten en que los niños necesitan tiempo para otras actividades fundamentales como el juego libre, el deporte, la lectura y el descanso.

Las pantallas deben usarse con límites para evitar impactos en la salud mental infantil. CANVA

Qué dicen los estudios sobre las pantallas y la salud mental

Diversos estudios han encontrado que el uso prolongado de dispositivos digitales puede relacionarse con problemas de sueño, cambios de ánimo o dificultades para concentrarse. Especialistas explican que algunos contenidos digitales ofrecen estímulos muy rápidos y constantes, lo que puede acostumbrar al cerebro infantil a recompensas inmediatas.

Con el tiempo, esto podría dificultar que los niños mantengan la atención en actividades más largas, como leer o estudiar. También se ha observado que el uso excesivo de pantallas puede reducir el tiempo dedicado a actividades sociales o recreativas, fundamentales para el desarrollo emocional.

Señales de alerta en el uso de dispositivos

Algunas señales incluyen:

Irritación o enojo cuando se les quita el dispositivo Dificultad para dormir Menor interés en jugar o interactuar con otras personas Problemas de atención en la escuela Uso constante del celular o la tablet

Cómo fomentar un uso saludable de la tecnología

Entre las recomendaciones más frecuentes están:

Definir horarios para el uso de dispositivos Evitar pantallas durante las comidas No usar celulares o tablets antes de dormir Fomentar actividades al aire libre Supervisar el contenido que consumen los niños

También es importante que los adultos den ejemplo. Cuando los padres regulan su propio tiempo frente a las pantallas, los niños tienden a imitar esos comportamientos.

